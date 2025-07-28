Indicazioni o Tracciatore dell’app Mapy.com: 13 funzioni da conoscere

Quasi tutti i turisti hanno avuto a che fare con le pagine o l’applicazione Mapy.com, sia per pianificare una gita o durante la gita. Tuttavia, solo una parte di questi utenti conosce e utilizza effettivamente tutte le funzionalità di questa piattaforma. E sono proprio quelle meno conosciute che rendono il viaggio molto più facile e piacevole.

Puoi importare tutte le funzioni nel menù e adattare in questo modo la mappa visualizzata. Vediamo insieme in dettaglio quali sono e impariamo a usarle al meglio.

Scarica l'app Maps.com:

● Versione di Mapy.com su iOS

● Versione di Mapy.com su Android



1. Itinerari nelle vicinanze

Una delle funzioni meno conosciute, ma molto utile, è la possibilità di pianificare itinerari nelle vicinanze. Se sei in vacanza in una località sconosciuta, basta scegliere “Itinerari nelle vicinanze” e l'app ti proporrà i luoghi di interesse insieme a un percorso consigliato. Puoi scegliere se percorrere l’itinerario a piedi, in bicicletta o con gli sci di fondo. È inoltre possibile regolare la lunghezza dell’itinerario desiderata.

È possibile salvare facilmente l’itinerario pianificato nella sezione “Mio Mapy” e, se hai scaricato le mappe, è possibile utilizzare questa funzione anche offline.

2. Tracciatore

Un'altra funzione utile e poco conosciuta è Tracciatore. Questa opzione è ideale per le gite, poiché registra il percorso effettuato e lo salva nella sezione “Mio Mapy”.

Ottieni una panoramica dettagliata del percorso, che comprende la distanza, il tempo, il dislivello e la velocità. Inoltre, l'applicazione rileva automaticamente il tipo di attività svolta, che si tratti di camminare, andare in bicicletta o in macchina. Tuttavia, quando si salva un record di questo tipo, è possibile selezionare anche altri tipi di attività. Inoltre, la funzione Tracciatore può interrompere automaticamente la registrazione se ti fermi e riavviarla quando viene rilevato un movimento. È anche possibile attivare questa funzione in base alle proprie preferenze nelle impostazioni.

3. Pianificazione del percorso

Una delle funzioni più conosciute e apprezzate è "Itinerari”. È utilizzabile in auto, in bicicletta, a piedi e con lo sci di fondo. La lunghezza e il tempo stimato vengono calcolati automaticamente in base alle modifiche del percorso. È bene tenere

presente che, in realtà, il tempo stimato può variare, di solito si è più veloci. Con Mapy.com Premium puoi comunque impostare la tua velocità in modo da ottenere la stima più accurata del tempo di percorrenza.

Puoi condividere o salvare facilmente i percorsi pianificati in formato GPX. Quando si seleziona la destinazione, l'app calcola il percorso ottimale e offre alternative con dettagli e profili altimetrici. Inoltre, è possibile modificare i percorsi aggiungendo tappe tra i punti utilizzando il pulsante "+".

4. Utilizzo del profilo altimetrico

La funzione “Profilo altimetrico” consente di visualizzare il dislivello di un percorso in Tracciatore o Itinerari. Una delle altre funzioni nelle impostazioni dell'applicazione ti mostrerà la “Pendenza”, che è ombreggiata in arancione e rosso. È inoltre possibile attivare la funzione “Ombreggiatura rilievi” che aggiunge visivamente le curve di livello alla mappa. Sul web la pendenza è disponibile solo per la mappa invernale, l'ombreggiatura viene visualizzata automaticamente. Grazie a queste funzioni, puoi pianificare meglio la tua gita e adattare la difficoltà a tuo piacimento. Tuttavia, le piccole variazioni del rilievo non sono incluse nel dislivello finale.

5. Meteo dell’itinerario

Con questa funzione, è possibile vedere le condizioni meteorologiche attuali delle parti selezionate mentre ci si muove all'interno di esse. Anche il meteo viene aggiornato regolarmente. Con questa funzione è possibile monitorare la temperatura, le precipitazioni e il vento. I dati vengono estratti da Windy.com e le previsioni possono essere visualizzate fino a 5 giorni dopo.

6. Misurazione della distanza

Se hai bisogno di determinare rapidamente la distanza in linea d'aria tra due luoghi, puoi misurarla facilmente sia sul web che nell'app. Sugli schermi tattili, basta tenere premuto con due dita sui punti indicati; sul web, questa funzione si trova sotto “Strumenti” (sulla mappa in basso a destra).

7. Ricerca per categoria

Grazie a questa funzione, è possibile accedere immediatamente alle categorie più utilizzate, come le stazioni di rifornimento o ristoranti. Tuttavia, le mappe ne offrono anche altre, che si possono trovare facilmente con la ricerca per categoria. Nel contesto dell'escursionismo, ciò include per esempio rifugi o ripari per dormire quando si attraversano le montagne. Si possono trovare anche bancomat, ospedali o cinema. Queste opzioni vi faciliteranno la pianificazione e l’orientamento nelle aree circostanti.

8. Ristoranti e alloggi

Mapy.com ti permette di cercare ristoranti e alloggi offline. È inoltre possibile visualizzare le recensioni di altri clienti per farsi un'idea più chiara prima di arrivare alla struttura. Se utilizzi l'app in modalità online, la funzione di “Prenota” ti porterà

direttamente su Booking.com. È inoltre possibile visualizzare ulteriori informazioni sulla struttura, compresi gli orari di apertura. Dopo aver visitato un ristorante o una struttura, è possibile aiutare gli altri utenti valutando il luogo e aggiungendo le proprie foto.

9. Navigatore per gli autisti

Se ti sposti in macchina verso il punto di partenza della tua gita, apprezzerai sicuramente questa nuova funzione per gli autisti. Il navigatore per gli autisti è stato ora esteso alla Slovacchia, dove fornisce informazioni complete sulla situazione

attuale del traffico. Ciò consente agli autisti di pianificare in modo efficiente i loro viaggi anche al di fuori della Repubblica Ceca. L'applicazione combina i dati dei suoi utenti e quelli delle aziende e del parco macchine, fornendo una panoramica più accurata della situazione del traffico. Inoltre, visualizza informazioni aggiornate sul traffico, segnala la presenza di autovelox vicini e suggerisce percorsi alternativi, con una panoramica sui cambiamenti di orario quando li si utilizza.

Una funzione utile del navigatore è quella di “Modificare il percorso”, che funziona sia online che offline. Consente di chiudere rapidamente 500 metri di strada davanti e dietro di voi e di pianificare una deviazione. Questa chiusura può essere facilmente rimossa in qualsiasi momento.

Le segnalazioni di chiusure o di pattuglie di polizia possono essere fatte anche offline. Una volta che ci si connette a Internet, la segnalazione viene inviata automaticamente. È anche possibile inserire informazioni tramite comando vocale,

che l'app converte in testo.

Un'altra funzione utile è l'avviso visivo quando il limite di velocità viene superato di oltre il 10 %, il che aiuta gli autisti a rispettare il codice stradale.

10. Chiamare il primo soccorso

Tra le funzioni disponibili, c'è anche “Primo soccorso”, che consente di individuare rapidamente la struttura medica più vicina. Inoltre, il menù principale fornisce istruzioni pratiche su come eseguire il primo soccorso nelle situazioni di emergenza più comuni. Questa funzione include anche una chiamata rapida per il collegamento diretto al 112, che velocizzerà notevolmente la richiesta di aiuto in caso di emergenza.

11. Mappe offline

È possibile scaricare e utilizzare le mappe offline su dispositivi iOS e Android. Nella versione gratuita è possibile scaricare la mappa di un paese, comprese le singole regioni, e cambiare a piacimento il paese selezionato. Con l’abbonamento

Mapy.com Premium è possibile scaricare mappe di tutto il mondo, ideale per chi viaggia regolarmente.

12. Importazione di dati

L’applicazione Mapy.com consente di importare facilmente i dati dai file GPX. Da questi file è possibile leggere itinerari e punti di interesse specifici. Di conseguenza, puoi aggiungere all’applicazione ad esempio un percorso ciclabile interessante o i percorsi registrati sullo smartwatch, in modo da avere tutto in un unico posto.

Tutte le funzioni sopra menzionate renderanno più piacevole ogni tua gita. E questo è solo l’elenco di ciò che Mapy.com può effettivamente fare. È facile iniziare a usarla e se scegli di abbonarti a Mapy.com Premium, otterrai altri nuovi vantaggi.



13. Mapy.com Premium

Il servizio Mapy.com Premium offre una serie di vantaggi per una pianificazione e un viaggio più comodi. Gli utenti possono impostare la propria velocità di camminata, corsa e bicicletta e aggiungere note ai percorsi o alle località. Il vantaggio principale è il download illimitato di mappe offline. Otterrai inoltre un supporto prioritario e un badge di sostenitore premium.

Una nuova funzione è una panoramica della tua attività annuale direttamente nell'app: quante recensioni hai aggiunto, quante foto hai scattato, quanti chilometri hai percorso o quanti dati hai aiutato a correggere. Il servizio è offerto gratuitamente ai 5000 utenti più attivi di tutto il mondo.

Inoltre, chiunque può attivare una prova gratuita di 7 giorni. Gli abbonamenti sono annuali e si rinnovano automaticamente.