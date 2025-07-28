  
Indietro
menu
menu

avrebbe fruttato 30mila euro

300 grammi di coca nell'auto che stanno sistemando. Arrestati due "meccanici"

In foto: gli agenti della stradale
gli agenti della stradale
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 28 Lug 2025 11:31 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Erano convinti di trovare un'attività abusiva di riparazione di auto e hanno scoperto anche un grosso quantitativo di droga. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Riccione hanno controllato un capannone adibito ad officina. Alle prese con lavori meccanici su un'auto a loro riconducibile c'erano i due giovani “titolari”, un 23enne e un 24enne, entrambi stranieri. La macchina è stata ispezionata e dall’alloggiamento della ruota di scorta sono saltati fuori tre involucri che erano stati ben nascosti. Contenevano 300 grammi di cocaina purissima, che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare 30mila euro. I due giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sono state perquisite anche le loro abitazioni e sono state trovate alcune dosi di marijuana e 5.450 euro, considerati provento di spaccio. Nel giudizio per direttissimo l'arresto è stato convalidato e i due ventenni sono stati sottoposti all’obbligo di firma.

Altre notizie
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
emporio solidale
bando aperto

Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione
di Redazione
Riccione Paese (Maps)
'Non rispondiamo come NO ZTL'

Tensione a Riccione Paese. I 46 commercianti: presidente e direttivo lascino
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO