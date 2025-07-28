300 grammi di coca nell'auto che stanno sistemando. Arrestati due "meccanici"

Erano convinti di trovare un'attività abusiva di riparazione di auto e hanno scoperto anche un grosso quantitativo di droga. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Riccione hanno controllato un capannone adibito ad officina. Alle prese con lavori meccanici su un'auto a loro riconducibile c'erano i due giovani “titolari”, un 23enne e un 24enne, entrambi stranieri. La macchina è stata ispezionata e dall’alloggiamento della ruota di scorta sono saltati fuori tre involucri che erano stati ben nascosti. Contenevano 300 grammi di cocaina purissima, che, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare 30mila euro. I due giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sono state perquisite anche le loro abitazioni e sono state trovate alcune dosi di marijuana e 5.450 euro, considerati provento di spaccio. Nel giudizio per direttissimo l'arresto è stato convalidato e i due ventenni sono stati sottoposti all’obbligo di firma.