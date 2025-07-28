  
musiche da oscar

Al Parco degli Artisti l'ensemble Le Muse omaggia Ennio Morricone

In foto: Musiche da Oscar
Musiche da Oscar
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 28 Lug 2025 12:04 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:01
Tempo di lettura 1 min
Mercoledì 30 luglio alle 21.30 al Parco degli Artisti di Rimini, l'ensemble Le Muse, diretto dal maestro Andrea Albertini, guiderà il pubblico attraverso l’universo creativo di Ennio Morricone. Nel concerto "Musiche da Oscar" non solo colonne sonore ma anche brani celebri del compositore. Voce solista Angelica Depaoli


Biglietti da € 28,00 a € 46,00 prevendite ticketone.

