musiche da oscar
Al Parco degli Artisti l'ensemble Le Muse omaggia Ennio Morricone
Lun 28 Lug 2025 12:04 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:01
Mercoledì 30 luglio alle 21.30 al Parco degli Artisti di Rimini, l'ensemble Le Muse, diretto dal maestro Andrea Albertini, guiderà il pubblico attraverso l’universo creativo di Ennio Morricone. Nel concerto "Musiche da Oscar" non solo colonne sonore ma anche brani celebri del compositore. Voce solista Angelica Depaoli
Biglietti da € 28,00 a € 46,00 prevendite ticketone.
