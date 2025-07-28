  
ospitalità e incontri

In viaggio verso Roma per il Giubileo. Ospiti a Rimini ragazzi francesi e veneti

In foto: il gruppo di Verona
il gruppo di Verona
di Redazione   
Lun 28 Lug 2025 12:56 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:15
Tra le centinaia di migliaia di ragazzi che stanno arrivando da tutto il mondo a Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani e incontrare Papa Leone XIV ce ne sono alcune centinaia che nel loro viaggio sono transitati da Rimini. In particolare sono stati ospitati al seminario, sul colle di Covignano, un gruppo di un centinaio di persone provenienti da Annecy, cittadina nella Francia alpina. Sono accompagnati da alcuni preti ed educatori e nella chiesa del seminario hanno vissuto un momento di adorazione e liturgia penitenziale, prima di ripartire alla volta della capitale. Un gruppo più numeroso, di circa 350 ragazzi della Diocesi di Verona, ha trovato ospitalità nella palestra di una scuola messa a disposizione dalla provincia di Rimini. Per loro l'occasione di conoscere la figura di don Oreste Benzi e la comunità Papa Giovanni XXIII, di avere un incontro con le suore clarisse di San Bernardino e con i volontari del Centro di Aiuto alla Vita. Hanno vissuto la santa messa alla chiesa della Riconciliazione di via della Fiera, insieme anche al vescovo di Rimini Monsignor Nicolò Anselmi.

