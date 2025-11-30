  
in Corte d'Assise

Omicidio Pierina Paganelli. Lunedì si torna in aula, convocati anche i condomini

In foto: alcuni sopralluoghi della polizia nei garage i via del Ciclamino (foto Migliorini)
alcuni sopralluoghi della polizia nei garage i via del Ciclamino (foto Migliorini)
di Redazione   
Dom 30 Nov 2025 17:57 ~ ultimo agg. 18:23
Lunedì 1 dicembre riprendono le udienze del processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli. Sarà completata le deposizione in controesame di Loris Bianchi, il fratello di Manuela La Procura ha inoltre convocato una decina di inquilini della palazzina di via del Ciclamino dove Pierina Paganelli fu uccisa il 3 ottobre 2023: saranno interpellati su quello che hanno percepito tra la sera del delitto e il mattino seguente. Il processo vede come imputato Louis Dassilva, ex amante di Manuela Bianchi.

