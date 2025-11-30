in Corte d'Assise
Omicidio Pierina Paganelli. Lunedì si torna in aula, convocati anche i condomini
In foto: alcuni sopralluoghi della polizia nei garage i via del Ciclamino (foto Migliorini)
di Redazione
1 min
Dom 30 Nov 2025
Lunedì 1 dicembre riprendono le udienze del processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Pierina Paganelli. Sarà completata le deposizione in controesame di Loris Bianchi, il fratello di Manuela La Procura ha inoltre convocato una decina di inquilini della palazzina di via del Ciclamino dove Pierina Paganelli fu uccisa il 3 ottobre 2023: saranno interpellati su quello che hanno percepito tra la sera del delitto e il mattino seguente. Il processo vede come imputato Louis Dassilva, ex amante di Manuela Bianchi.
