A RiminiWellness si parla di turismo del benessere. In Italia calano i sedentari

Il turismo del benessere è uno dei temi protagonisti della seconda giornata di RiminiWellness 2026, in corso fino a domenica alla fiera di Rimini. I lavori sono partiti questa mattina con il seminario sullo Slow Tourism promosso da CNA Benessere e Sanità Emilia-Romagna e CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna. L'incontro, moderato da Elisa Muratori, responsabile CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna, si è aperto con Laura Sillato, presidente CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna, arricchito dall’intervento di Roberta Frisoni, assessora al turismo, commercio, sport della Regione Emilia-Romagna, che ha evidenziato: “Il turismo slow e wellness rappresenta una delle traiettorie più interessanti e strategiche per il futuro dell’Emilia-Romagna. Cresce infatti la domanda di esperienze che uniscono benessere, attività outdoor, mobilità dolce, enogastronomia e scoperta autentica dei territori. La nostra regione ha tutte le caratteristiche per essere protagonista di questo cambiamento grazie a una rete di cammini, ciclovie, borghi, terme, città d’arte e prodotti d’eccellenza che permettono di costruire un’offerta turistica sostenibile, diffusa e capace di generare valore per le comunità locali. I dati confermano questa tendenza: secondo il Forum Ambrosetti il turismo sportivo e outdoor rappresenta oggi l’8% degli arrivi turistici in Italia e il 14% delle presenze complessive.

In Emilia-Romagna oltre due persone su tre praticano sport o attività fisica e il territorio si conferma tra i più dinamici del Paese per partecipazione sportiva, qualità dell’offerta e infrastrutture dedicate. In questo scenario RiminiWellness si conferma un osservatorio privilegiato delle nuove tendenze del turismo contemporaneo e un evento strategico per valorizzare la vocazione dell’Emilia-Romagna come terra dell’ospitalità, del movimento, del benessere e delle esperienze autentiche”.

Dalla trasformazione digitale del fitness al valore economico e sociale dello sport, passando per turismo, benessere e nuovi modelli di engagement: questi i temi al centro dell’Osservatorio Valore Sport di TEHA – The European House Ambrosetti, protagonista oggi a RiminiWellness con un confronto sulle prospettive del settore sportivo italiano. Ad aprire i lavori è stato Claudio Barbaro, sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, seguito dalla presentazione dei dati dell’Osservatorio a cura di Mirko Depinto, senior consultant TEHA e project coordinator dell’Osservatorio Valore Sport. Tra i dati emersi, il calo della sedentarietà in Italia, con quasi 5 milioni di inattivi in meno nell’ultimo decennio, e la crescita di strumenti digitali e formule di allenamento sempre più flessibili e personalizzate. Al centro del confronto anche l’evoluzione del fitness e il ruolo dell’innovazione nell’esperienza sportiva, con gli interventi di Pino Di Eugenio, ceo di Matrix Fitness Italia, Roberto Di Giacomo di TeamSystem, Federico Smanio, ceo di Wylab, e Salvatore Picucci, founder WTM. Ampio spazio anche al valore economico dello sport: secondo i dati presentati, la filiera estesa genera oggi l’1,5% del PIL nazionale e il 13,6% dell’occupazione, confermandosi un comparto strategico per il sistema Paese e il Made in Italy. È emersa inoltre la necessità di continuare a investire in infrastrutture, accessibilità e cultura sportiva.

Presentata questa mattina a Rimini Wellness 2026, ALMA Culinary Wellness Solutions ha fatto il suo debutto europeo ufficiale davanti a una platea di professionisti del settore wellness, hospitality e nutrizione. L'occasione è stata il panel “Il gusto della performance: la scienza dell'alimentazione incontra la grande cucina italiana”, moderato dalla giornalista e coach di salute integrativa Nina Gigante. Al confronto hanno preso parte Filippo Tawil, co-fondatore e direttore culinario di ALMA Culinary Wellness Solutions, Francesca Giopp, nutrizionista della divisione, Costanza Gavioli, responsabile nutrizionale del Parma Calcio 1913, e Andrea Galvani, medico del Dipartimento medico-scientifico di Technogym. Durante l'incontro è emerso come il concetto di benessere stia ridefinendo le aspettative dei consumatori, sempre più orientati verso un'alimentazione capace di unire piacere, salute e performance.

Sabato 30 maggio RiminiWellness si proietta al domani con il Global Fitness Leaders Meeting presso la Sala Tulipano situata al Padiglione B6, che riunirà i vertici del settore da oltre 20 Paesi. Netflix svelerà in anteprima lo show Physical Italia: da 100 a 1 alle 16:45 nella Wellness Arena, in Hall Sud. Riflettori puntati anche su The Art of Movement, il grandioso show firmato Freddy che dalle 12:00 alle 13:30 andrà in scena sul palco centrale della Wellness Arena (Hall Sud) con i ginnasti delle nazionali FGI, la compagnia Kataklò e i finalisti di Amici 25; questi ultimi incontreranno i fan anche per l'esclusivo meet&greet dalle 10:00 alle 11:00 presso lo stand 126 al padiglione C5.

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