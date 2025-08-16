Incidente in moto nelle Marche: perde la vita 39enne riccionese

A Riccione il ferragosto è stato segnato purtroppo dal lutto per la morte del 39enne Giacomo Premi, bagnino agli stabilimenti 80-81 ed ex calciatore. Premi è rimasto vittima di un incidente avvenuto in mattinata sull'Adriatica nel territorio di Fano: con la sua moto si è scontrato con un'auto. Sul posto è intervenuto subito il 118 ma non c'è stato purtroppo nulla da fare; ferito il conducente dell'auto.

Premi, classe 1986, aveva giocato col Palazzolo in C2 per poi proseguire la carriera come difensore tra i dilettanti e i campionati minori. Cordoglio è stato espresso dall'Amministrazione comunale di Riccione che "si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Lo ricorda su Facebook come "amico e grande atleta" la Riccione Beach Arena: appena tre giorni fa Premi era salito sul podio per un torneo di beach tennis.