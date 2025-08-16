  
Indietro
menu
menu

scontro sull'Adriatica

Incidente in moto nelle Marche: perde la vita 39enne riccionese

In foto: dalla pagina Facebook @Riccione Beach Arena
dalla pagina Facebook @Riccione Beach Arena
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 16 Ago 2025 00:28 ~ ultimo agg. 17:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

A Riccione il ferragosto è stato segnato purtroppo dal lutto per la morte del 39enne Giacomo Premi, bagnino agli stabilimenti 80-81 ed ex calciatore. Premi è rimasto vittima di un incidente avvenuto in mattinata sull'Adriatica nel territorio di Fano: con la sua moto si è scontrato con un'auto. Sul posto è intervenuto subito il 118 ma non c'è stato purtroppo nulla da fare; ferito il conducente dell'auto. 

Premi, classe 1986, aveva giocato col Palazzolo in C2 per poi proseguire la carriera come difensore tra i dilettanti e i campionati minori. Cordoglio è stato espresso dall'Amministrazione comunale di Riccione che "si stringe con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".

Lo ricorda su Facebook come "amico e grande atleta" la Riccione Beach Arena: appena tre giorni fa Premi era salito sul podio per un torneo di beach tennis. 

 

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO