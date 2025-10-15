  
via Bonsi-via Bastioni

Incendio in centro storico a Rimini, chiuso un tratto di strada

In foto: @newsrimini
@newsrimini
di Redazione   
Mer 15 Ott 2025 19:32 ~ ultimo agg. 19:54
C'è stato un incendio intorno alle 18.45 all'ultimo piano della palazzina all'angolo tra via Bonsi e via Bastioni Occidentali in centro storico a Rimini. Da un terrazzino, per cause da accertare, è cominciato ad uscire del fumo; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza, in via precauzionale. Durante le operazioni il tratto di via Bastioni è stato temporaneamente chiuso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica.

