Incendio in centro storico a Rimini, chiuso un tratto di strada

C'è stato un incendio intorno alle 18.45 all'ultimo piano della palazzina all'angolo tra via Bonsi e via Bastioni Occidentali in centro storico a Rimini. Da un terrazzino, per cause da accertare, è cominciato ad uscire del fumo; sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e un'ambulanza, in via precauzionale. Durante le operazioni il tratto di via Bastioni è stato temporaneamente chiuso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica.