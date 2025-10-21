Sul posto i vigili del fuoco
Incendio doloso alla piscina di Verucchio: ingenti danni alla pavimentazione
In foto: il rogo alla piscina di Verucchio
di Redazione
2 min
Mar 21 Ott 2025 12:26 ~ ultimo agg. 12:37
Un incendio doloso è stato appiccato nella prima mattinata nella piscina comunale Cala Azura di via Messina a Verucchio. L'allarme è scattato poco dopo le 7 quando alcuni ospiti della vicina RSA hanno notato le fiamme e chiamato i Vigili del Fuoco. Sul posto è intervenuto il distaccamento di Novafeltria che è riuscito in breve tempo a domare il rogo grazie anche alla pioggia che nel frattempo ha iniziato a cadere. Dai primi accertamenti sembra che ignoti si siano introdotti scavalcando la recinzione e abbiano poi dato fuoco ad un bancale e ad altri materiali sul tetto terrazzato dell’impianto sportivo, attualmente non in funzione. I cancelli, chiusi anche con catene e lucchetti, non sono stati forzati. Il calore sviluppato dal rogo e dalle braci ha danneggiato seriamente la pavimentazione, con la distruzione di diverse piastrelle. Nei pressi è stata trovata anche una graticola da barbecue.
“Un atto grave, pericoloso, del tutto incomprensibile, assolutamente incivile - commenta l'amministrazione verucchiese -, per il quale non si trovano sufficienti parole di condanna. Il fatto è stato segnalato alla locale Stazione dei Carabinieri con l’auspicio che i responsabili siano presto individuati così che debbano rispondere di questo gesto inqualificabile sia sul piano penale che per quanto riguarda il risarcimento dei danni”.
