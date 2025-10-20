  
Indietro
menu
menu

il processo in corte d'assise

Omicidio Paganelli, il confronto in aula tra Manuela e Louis resta in sospeso

In foto: Louis Dassilva tra i legali Guidi e Fabbri
Louis Dassilva tra i legali Guidi e Fabbri
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 2 min
Lun 20 Ott 2025 18:50 ~ ultimo agg. 19:28
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il tanto atteso faccia a faccia in aula tra Louis Dassilva e l'ex amante Manuela Bianchi, se mai ci sarà, dovrà attendere. La Corte d'Assise di Rimini, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, infatti, si è riservata la decisione. Se confronto sarà, lo deciderà la Corte nel corso del processo qualora dovesse ritenerlo necessario. Resta in sospeso, quindi, la richiesta avanzata dai difensori di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, che in apertura di udienza si sono visti rigettare dalla Corte tutte le eccezioni proposte, tra cui la nullità dell'incidente probatorio della Bianchi, cristallizzato come elemento di prova a carico dell'imputato nel dibattimento, e delle aggravanti contestate al 35enne senegalese, presentatosi in aula con un completo color avio e papillon. Respinta anche la richiesta della difesa di ammissione al rito abbreviato, condizionato o semplice

Almeno una novantina i testi ammessi. A deporre in aula sfileranno nel corso delle prossime udienze, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, il fratello di Manuela, Loris Bianchi, e la figlia, Giorgia Saponi, colei che ha fornito un alibi di ferro a mamma e zio. Verranno sentiti anche i figli di Pierina, Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi, oltre ai periti della difesa, ad alcuni pubblici ufficiali e persino un paio di giornalisti. Soddisfatti per l'esito della seconda udienza gli avvocati delle parti civili, Monica e Marco Lunedei, e Andrea Scifo. Prossima udienza il 10 novembre, nella quale verranno ascoltati i primi testimoni indicati dal pubblico ministero Daniele Paci, che dovrebbero essere i figli della vittima.

Altre notizie
Il segno di lutto di RBR
Basket Serie A2

Il cordoglio di Rinascita Basket Rimini per la tragedia di Rieti
di Icaro Sport
Giampaolo Piomboni, presidente della Ren-Auto Rimini Happy Basket
Assalto al pullman di Pistoia

Il presidente dell'Happy Basket Rimini, Piomboni, interviene sui fatti di Rieti
di Icaro Sport
Una fase di gara
Volley C Femminile

La Projet System sconfitta al tie-break a Forlì dalla Libertas
di Icaro Sport
dalla locandina
sabato alle 18.30

'La vita va cosi', Al Multiplex Le Befane ospiti Milani, Baglio e Raffaele
di Redazione
in 11 punti

Approvata dalla Giunta la proposta del Piano del Verde di Rimini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO