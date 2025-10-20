'La vita va cosi', Al Multiplex Le Befane ospiti Milani, Baglio e Raffaele

Dopo il successo di "Un mondo a parte", il regista Riccardo Milani torna al cinema con una nuova storia: “La Vita va Così”, ispirata a una storia vera che racconta, con leggerezza e profondità, la bellezza e la fragilità delle relazioni umane.

Un film che "fa ridere, riflettere e scaldare il cuore", grazie a un cast con Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari.

Il regista Riccardo Milani, Aldo Baglio e Virginia Raffaelle saranno ospiti in sala al Multiplex Giometti Le Befane sabato 25 ottobre, ore 18:30.









Info e Biglietti su www.giometticinema.com, da App "Webtic Giometti Cinema" e in cassa.