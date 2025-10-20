  
Indietro
menu
menu

sabato alle 18.30

'La vita va cosi', Al Multiplex Le Befane ospiti Milani, Baglio e Raffaele

In foto: dalla locandina
dalla locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 20 Ott 2025 15:30 ~ ultimo agg. 16:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo il successo di "Un mondo a parte", il regista Riccardo Milani torna al cinema con una nuova storia: “La Vita va Così”, ispirata a una storia vera che racconta, con leggerezza e profondità, la bellezza e la fragilità delle relazioni umane.
Un film che "fa ridere, riflettere e scaldare il cuore", grazie a un cast con Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari.

Il regista Riccardo Milani, Aldo Baglio e Virginia Raffaelle saranno ospiti in sala al Multiplex Giometti Le Befane sabato 25 ottobre, ore 18:30.





Info e Biglietti su www.giometticinema.com, da App "Webtic Giometti Cinema" e in cassa.

Altre notizie
in 11 punti

Approvata dalla Giunta la proposta del Piano del Verde di Rimini
di Redazione
bus
21 e 22 ottobre

La bus industry corre sul circuito di Misano con "IBE Driving Experience"
di Redazione
repertorio
indagini sulla dinamica

Cede il tetto di un capannone, muore 64enne a San Giovanni in Marignano
di Redazione
Borgio e Neri
fiera dell'ortofrutta

Paolo Borgio, collaboratore IEG, è il nuovo event manager di Macfrut
di Redazione
la presentazione
IL 27 OTTOBRE ALLE 20

A Santarcangelo una spettacolare “Partita dei Diritti" per i bambini di Gaza
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO