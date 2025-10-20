sabato alle 18.30
'La vita va cosi', Al Multiplex Le Befane ospiti Milani, Baglio e Raffaele
In foto: dalla locandina
di Redazione
1 min
Lun 20 Ott 2025 15:30 ~ ultimo agg. 16:01
Dopo il successo di "Un mondo a parte", il regista Riccardo Milani torna al cinema con una nuova storia: “La Vita va Così”, ispirata a una storia vera che racconta, con leggerezza e profondità, la bellezza e la fragilità delle relazioni umane.
Un film che "fa ridere, riflettere e scaldare il cuore", grazie a un cast con Virginia Raffaele, Aldo Baglio, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari.
Il regista Riccardo Milani, Aldo Baglio e Virginia Raffaelle saranno ospiti in sala al Multiplex Giometti Le Befane sabato 25 ottobre, ore 18:30.
Info e Biglietti su www.giometticinema.com, da App "Webtic Giometti Cinema" e in cassa.
