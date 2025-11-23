  
danni ingenti

Incendio di vaste dimensioni all'interno di una carrozzeria

In foto: La carrozzeria Azzurra dove è scoppiato l'incendio
La carrozzeria Azzurra dove è scoppiato l'incendio
di Lamberto Abbati   
Dom 23 Nov 2025 12:16 ~ ultimo agg. 12:34
Un incendio di vaste dimensioni questa mattina, dopo le 10, è scoppiato all'interno della Carrozzeria Azzurra, a Rimini, sulla Consolare, in quel momento chiusa. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un rogo accidentale, forse partito da un veicolo elettrico presente nella carrozzeria. Le fiamme hanno interessato quasi tutto lo stabile, tra cui altre vetture che si trovavano all'interno. I danni, quindi, sarebbero ingenti. 

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con tre mezzi e le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore. Presenti anche le Volanti della polizia di Stato.

