Inaugurati i nuovi locali della mensa universitaria “La Tavola Pitagorica”

La Cooperativa Sociale Diapason ha inaugurato i nuovi locali della mensa universitaria La Tavola Pitagorica, situata nel cuore della città, in via Tonti,2. Presenti al taglio del nastro il Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, l’Assessora Anna Montini, il Presidente di Uni Rimini Simone Badioli e i rappresentanti di Ergo. Questo ristorante self-service nasce nel 2000 e negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento, sia per studenti che per docenti, grazie ai servizi di ristorazione accessibile e di qualità che vengono offerti, con un’attenzione particolare alla stagionalità e alla provenienza delle materie prime. La Tavola Pitagorica vuole essere infatti non solo un luogo dove mangiare, bensì uno spazio di socialità, condivisione e benessere. Negli anni sono stati introdotti anche molti progetti legati alla sostenibilità ambientale e al benessere fisico come il Green Table e il Fit and Fresh che nascono con l’obiettivo di garantire pasti bilanciati, economici e inclusivi, con opzioni pensate anche per vegetariani, vegani e celiaci. I nuovi locali della Tavola Pitagorica garantiscono inoltre un ridotto impatto ambientale grazie all’eliminazione delle stoviglie di plastica, all’inserimento di quelle a recupero (bicchieri in vetro, piatti in porcellana, etc.), all’illuminazione a led e alla sostituzione dei menù cartacei con qr-code.