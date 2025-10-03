In migliaia alla manifestazione Pro Palestina in centro a Rimini

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/video-news/global-flotilla-il-corteo-pro-palestina-a-rimini/

Alcune migliaia di persone hanno aderito al corteo di protesta Pro Palestina, promosso da Adl Cobas e CGIL, e a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla che si è svolto in mattinata a Rimini. Alle 9,30 i manifestanti si sono ritrovati all'Arco d'Augusto da dove, poco dopo le 10, è partito il corteo che prima si è diretta verso viale Roma e poi, dopo un sit-in e altri interventi si è diretto alla stazione ferroviaria: davanti alla chiesa di San Nicolò sono stati scritti con la vernice slogan sulla carreggiata. Slogan per la Palestina libera si sono alternati a frasi contro le scelte del Governo, cartelli e striscioni. Il corteo ha creato non pochi disagi alla circolazione, soprattutto nel momento dell'interruzione in viale Roma.

Recita una nota della CGIL riminese del pomeriggio: "La manifestazione ha dimostrato che anche a Rimini, come in numerose città in Italia, in Europa e nel mondo, la gente è stanca di assecondare un'economia di guerra portata avanti da politici che soffiano quotidianamente sul fuoco dei conflitti e che nulla fanno concretamente per cessare il genocidio a Gaza e per ridare dignità al popolo palestinese.

Importanti sono state le adesioni allo sciopero nei settori dell'industria e della scuola, con picchi del 90%".