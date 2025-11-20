  
impegno condiviso

In dono per l'Infermi un nuovo ecografo per la prevenzione del tumore al seno

In foto: la donazione dell'ecografo
la donazione dell'ecografo
di Redazione   
Gio 20 Nov 2025 12:07 ~ ultimo agg. 12:55
Tempo di lettura 2 min
Un nuovo ecografo è stato donato al Centro di Prevenzione Oncologica di Rimini, Cattolica e Novafeltria grazie all’impegno condiviso di Crisalide, Punto Rosa, AIL, IOR, Lions Club Santarcangelo e VICI Group Spa di Santarcangelo. Il macchinario è equipaggiato con una sonda progettata specificamente per le esigenze della senologia diagnostica. L’esame ecografico, infatti, riveste un ruolo fondamentale in questo ambito: consente di caratterizzare con precisione la natura delle lesioni, distinguendo quelle solide da quelle liquide, e di orientare eventuali approfondimenti.

Con l’arrivo di questa nuova apparecchiatura si completa l’ammodernamento del parco ecografi del Centro di Prevenzione Oncologica, ora interamente rinnovato in tutti e tre i presidi: Rimini, Cattolica e Novafeltria.

La dott.ssa Francesca Raggi, direttrice della Direzione Medica di Presidio, il dott. Giuseppe Melucci, direttore del Centro di Prevenzione Oncologica, e la dott.ssa Elisabetta Montesi, direttrice dell’UO Accoglienza URP e Fundraising, hanno accolto i donatori e rivolto loro un sentito ringraziamento per questa significativa donazione. Erano presenti per l’occasione: Pia Vignali, presidente dell’Associazione Crisalide; Eduardo Pinto, presidente AIL; Patrizia Bagnolini, presidente Associazione Punto Rosa; Fabrizio Colonna, responsabile sede IOR Rimini; Sandra Sacchetti, in rappresentanza del Lions Club Santarcangelo; Paolo Maioli, socio di VICI Group spa.

