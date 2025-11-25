  
Indietro
menu
menu

Giovani e arte

Arte in Piazza: i talenti del Liceo Serpieri all'opera

In foto: il Serpieri
il Serpieri
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 25 Nov 2025 16:10 ~ ultimo agg. 16:29
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Artisti si nasce o si diventa? Gli allievi del liceo Serpieri sabato 29 novembre alle 15:00 potranno aiutarvi a scoprirlo, nella cornice di piazza Tre Martiri a Rimini. Un’opportunità unica per scoprire talenti in erba e vivere l'arte in tutte le sue forme, dall'architettura alla scultura e la pittura. Si potranno osservare i  giovani artisti in azione prendendo spunto da allievi e maestri a colloquio tra loro .E lo spettacolo si rinnoverà anche il 18 aprile 2026 alle ore 15:00 nella Corte Interna Liceo Serpieri a Viserba dove chi vorrà potrà godere di uno sguardo privilegiato, intimo e personale sull'universo creativo dei giovani artisti che attraverso le loro opere si racconteranno, condividendo con i presenti storie toccanti, emozioni autentiche e pensieri profondi.


Altre notizie
Amarcort: premio cinema e neurodivergenza
Cinema per tutti

Amarcort Film festival: la rassegna curata dai giovani del Centro Autismo
di Redazione
Ecografo donato all'ospedale di Santarcangelo dalla cooperativa Silvio Sancisi
Gesti di solidarietà

Un ecografo e strumenti di diagnostica donati all'Ospedale di Santarcangelo
di Redazione
Da sinistra Leonardo Tagliente, Matilda Banchetti, Nicola Simoncelli, Matteo Curcio, Lorenzo Succi
nella sede di Uni.Rimini

Giovani founder e startup innovative al centro dell’incontro Rimini4Talent
di Redazione
archivio
Indagine della Squadra Mobile

Molestie alle utenti. Funzionario pubblico indagato per violenza sessuale
di Redazione
la panchina a San Martino dei Mulini
contro la violenza sulle donne

Santarcangelo, tre nuove panchine rosse a San Martino, San Bartolo e San Michele
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO