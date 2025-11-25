Arte in Piazza: i talenti del Liceo Serpieri all'opera

Artisti si nasce o si diventa? Gli allievi del liceo Serpieri sabato 29 novembre alle 15:00 potranno aiutarvi a scoprirlo, nella cornice di piazza Tre Martiri a Rimini. Un’opportunità unica per scoprire talenti in erba e vivere l'arte in tutte le sue forme, dall'architettura alla scultura e la pittura. Si potranno osservare i giovani artisti in azione prendendo spunto da allievi e maestri a colloquio tra loro .E lo spettacolo si rinnoverà anche il 18 aprile 2026 alle ore 15:00 nella Corte Interna Liceo Serpieri a Viserba dove chi vorrà potrà godere di uno sguardo privilegiato, intimo e personale sull'universo creativo dei giovani artisti che attraverso le loro opere si racconteranno, condividendo con i presenti storie toccanti, emozioni autentiche e pensieri profondi.





