vento in collina
In arrivo il freddo: martedì deboli piogge e brusco calo delle temperature
In foto: repertorio (@newsrimini)
di Redazione
1 min
Lun 17 Nov 2025 18:47 ~ ultimo agg. 18:51
Per la giornata di martedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo che per la provincia di Rimini è gialla, il livello più basso, per vento sui crinali. Ci sarà, nella prima parte della giornata, la possibilità di deboli precipitazioni ed è previsto, soprattutto, un brusco calo delle temperature con massime di 6-7 gradi inferiori a quelle di oggi.
Altre notizie
Mercoledì il funerale
Morto Don Alessandro Crescentini, era stato anche missionario nel Nord America
di Redazione
NEL 2026 AL PALACONGRESSI
La ministra Locatelli a Rimini per presentare la seconda edizione di ExpoAID
di Stefano Ravaglia
VIDEO
Meteo Rimini