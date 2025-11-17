  
In arrivo il freddo: martedì deboli piogge e brusco calo delle temperature

In foto: repertorio (@newsrimini)
repertorio (@newsrimini)
Lun 17 Nov 2025 18:47
Per la giornata di martedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta meteo che per la provincia di Rimini è gialla, il livello più basso, per vento sui crinali. Ci sarà, nella prima parte della giornata, la possibilità di deboli precipitazioni ed è previsto, soprattutto, un brusco calo delle temperature con massime di 6-7 gradi inferiori a quelle di oggi.

Le previsioni di Arpae.

