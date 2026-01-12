"La stanza di Etty" arriva al Cinema Teatro Moderno di Savignano

Mercoledì 14 gennaio il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospiterà la lettura scenica “La stanza di Etty”, tratta dagli scritti di Etty Hillesum, per la regia di Liana Mussoni e con Liana Mussoni e Angelo Trezza. Etty Hillesum, ebrea olandese, studentessa di lingue e letterature slave, morta ad Auschwitz nel 1943 a soli 29 anni è considerata una delle vette spirituali del novecento accanto a Simone Weil ed Edith Stein.

Ciò che viene proposto al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone è il suo sguardo introspettivo sulla vita e sulle cose di ogni giorno: l'incapacità di odiare e la sua fede, intrisa di una profonda spiritualità laica. Sul palco viene ambientata la sua stanza e la scrivania che è il luogo del mondo letterario e poetico che le appartiene, pieno di libri di grandi poeti: Rilke, Dostoesvskij, Sant'Agostino. La rassegna è organizzata dall'Unità Pastorale Savignano sul Rubicone in collaborazione con il Centro culturale Il Tralcio, Focolari Romagna, Var-Associazione Ragazzi, Asilo infantile Vittorio Emanuele II di Savignano sul Rubicone, Istituto di istruzione superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone, Istituti comprensivi di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. L'ingresso è gratuito alle 20.45.



