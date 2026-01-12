  
Lavori pubblici

Riccione: al via i lavori nelle scuole Fontanelle e Mimosa

In foto: Giardino Asilo Mimosa
Giardino Asilo Mimosa
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 12 Gen 2026 11:52 ~ ultimo agg. 12:21
Tempo di lettura 1 min
Vari gli interventi strutturali programmati dal Comune di Riccione per restituire piena funzionalità a due importanti plessi scolastici del territorio: le scuole Fontanelle di viale Capri e Mimosa di viale Castrocaro, che necessitano di opere di risanamento a seguito dei danni provocati dalle alluvioni. L’obiettivo principale dell'amministrazione è la risoluzione definitiva delle criticità emerse negli edifici, intervenendo in particolare per risolvere problematiche legate a infiltrazioni e saldature. Questi lavori di ripristino permetteranno di recuperare gli ambienti compromessi dall'evento naturale, assicurando spazi idonei, salubri e sicuri per lo svolgimento delle attività educative a favore degli studenti e del personale scolastico. Si punta a garantire la perfetta tenuta dei locali e a ristabilire gli standard qualitativi necessari per la vita quotidiana all'interno degli istituti coinvolti. 

 
