Impatto tra due moto sulla SS72. Un ferito grave

Ancora un grave incidente sulle strade riminesi. In mattinata due moto, una Yamaha e uno scooter Honda, sono venute a contatto mentre procedevano lungo la SS72-Consolare per San Marino in direzione mare monte. Alla guida due uomini di 73 e 66 anni. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio di Cerasolo. Ancora da appurare le cause: probabilmente uno dei due mezzi tentava una inversione mentre l'altro era impegnato in un sorpasso. Nonostante l'urto, avvenuto lateralmente, non sia stato particolarmente violento, uno dei due motociclisti è stato intubato e trasportato in ospedale in elisoccorso. Ad occuparsi dei rilievi la Polizia Locale.