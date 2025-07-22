  
A Cerasolo

Impatto tra due moto sulla SS72. Un ferito grave

In foto: le due moto coinvolte nell'impatto
di Redazione   
Mar 22 Lug 2025 10:20 ~ ultimo agg. 4 Ago 03:46
Ancora un grave incidente sulle strade riminesi. In mattinata due moto, una Yamaha e uno scooter Honda, sono venute a contatto mentre procedevano lungo la SS72-Consolare per San Marino in direzione mare monte. Alla guida due uomini di 73 e 66 anni. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'incrocio di Cerasolo. Ancora da appurare le cause: probabilmente uno dei due mezzi tentava una inversione mentre l'altro era impegnato in un sorpasso. Nonostante l'urto, avvenuto lateralmente, non sia stato particolarmente violento, uno dei due motociclisti è stato intubato e trasportato in ospedale in elisoccorso. Ad occuparsi dei rilievi la Polizia Locale.

