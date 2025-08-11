Il Windsurf Day di Cattolica giunge alla 45^ edizione

È una delle feste più longeve e sentite dell’estate cattolichina: sabato 23 agosto, sulla spiaggia libera della zona 110, torna il Windsurf Day Cattolica, giunto alla sua 45esima edizione e organizzato come sempre dal Circolo Nautico Cattolica, con il patrocinio del Comune. Oggi è una vera e propria festa, ma la sua storia affonda le radici negli anni d’oro del windsurf, quando questo sport cominciava ad affacciarsi anche sulle coste italiane, carico di energia e novità. Erano gli anni Ottanta e il Circolo Nautico decise di cavalcare l’onda dell’entusiasmo lanciando una regata che, fin da subito, riscosse un grande successo. Tra i partecipanti anche nomi di spicco del windsurf nazionale e internazionale, come Alessandra Sensini, futura campionessa olimpica. Ma al di là della competizione, ciò che ha sempre contraddistinto il Windsurf Day è lo spirito goliardico, la voglia di stare insieme e condividere una passione comune.

"Il Windsurf Day è nato verso la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, quando questo sport era appena arrivato sulle nostre coste. Era un’alternativa giovane e affascinante alla vela classica – racconta Mauro Villa, tra i pionieri dell’evento –. Noi ragazzi del Circolo Nautico cominciammo per gioco, organizzando una regata tra amici. Ma già dopo un paio d’anni la partecipazione era esplosa. In Adriatico c’erano pochissimi eventi simili, quindi diventammo un riferimento. All’inizio le partenze si facevano direttamente dal Circolo, poi decidemmo di spostarci nel cuore della città, in Piazza Primo Maggio. Era uno spettacolo: arrivavano atleti da tutta Italia, montavano le vele in piazza, c’era un tripudio di colori, tavole, attrezzature. La regata partiva dalla spiaggia libera e attraversava tutta la costa fino alla Vallugola, per poi tornare verso Portoverde. Oggi il percorso è più breve, per renderlo accessibile anche ai meno esperti, ma l’emozione resta la stessa".

L’edizione 2025 si aprirà nella mattinata di sabato 23 agosto con prove libere e gratuite in mare, accessibili anche a chi è alle prime armi. Sarà una grande festa con il vento in poppa che comincerà durante la mattinata con prove gratuite di Sup, windsurf, e wingfoil aperte a tutti. Nel pomeriggio la partenza della Long Distance Classic windsurf, wingfoil e kite con decine di tavole vintage che coloreranno il mare dando vita ad una competizione emozionante e ricca di fascino. La partenza prevede la corsa verso la battigia per imbracciare il proprio windsurf e lanciarsi nella sana competizione. A seguire si terrà la premiazione dei vincitori, alla presenza degli amministratori comunali di Cattolica e dei soci del Circolo Nautico e dell'estrazione dei premi. Alle 22 si balla e si canta a piedi nudi sulla sabbia con il tradizionale Surf Groove Party, in collaborazione con il brand "Acquasalata" con il dj-set di Gerbo e Cobra.