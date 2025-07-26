  
Indietro
menu
menu

le parole di mons. Anselmi

Il vescovo Anselmi invita a preghiera e digiuno. Con il sogno di navi di pace

In foto: Il Vescovo Nicolò Anselmi
Il Vescovo Nicolò Anselmi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 26 Lug 2025 18:19 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi rinnova l'invito alla preghiera e al digiuno per chiedere il dono della pace a Gaza, in Ucraina e in tutti gli scenari di guerra. E racconta anche un sogno particolare: che le navi di guerra possano diventare portatrici di tutt'altro valore

https://www.icaroplay.it/programmi/il-vescovo-anselmi-invita-a-preghiera-e-digiuno-col-sogno-di-navi-di-pace/

.

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO