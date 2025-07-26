le parole di mons. Anselmi
Il vescovo Anselmi invita a preghiera e digiuno. Con il sogno di navi di pace
In foto: Il Vescovo Nicolò Anselmi
di Redazione
1 min
Sab 26 Lug 2025 18:19 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:16
Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi rinnova l'invito alla preghiera e al digiuno per chiedere il dono della pace a Gaza, in Ucraina e in tutti gli scenari di guerra. E racconta anche un sogno particolare: che le navi di guerra possano diventare portatrici di tutt'altro valore
https://www.icaroplay.it/programmi/il-vescovo-anselmi-invita-a-preghiera-e-digiuno-col-sogno-di-navi-di-pace/
.
