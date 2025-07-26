Il Summer Pride sfida il meteo e sfila sul lungomare di Rimini
Il meteo poco clemente non ha fermato i partecipanti del corteo del Summer Pride a Rimini. La partenza c'è stata nel tardo pomeriggio da piazzale Kennedy, per poi dirigersi verso la rotatoria di piazzale Fellini, dove è stato allestito il palco per gli interventi. Nove i carri allestiti per la manifestazione che da anni intende portare l'attenzione sui diritti della comunità LGBTQI+.
Il corteo è l'evento conclusivo della Pride Week, promossa da Arcigay Rimini in collaborazione con altre associazioni e l'Amministrazione Comunale di Rimini, che in questi giorni ha proposto incontri, spettacoli e performance. Nove mezzi musicali e il trenino delle Famiglie Arcobaleno hanno accompagnato il corteo che ha visto in prima fila rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessora regionale Gessica Allegni, parlamentari, l'europarlamentare Alessandro Zan e lo storico leader di Arcigay Franco Grillini.