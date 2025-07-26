  
per i diritti LGBTQI+

Il Summer Pride sfida il meteo e sfila sul lungomare di Rimini

In foto: da Arcigay Rimini
da Arcigay Rimini
di Redazione   
Sab 26 Lug 2025 19:30 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:16
Il meteo poco clemente non ha fermato i partecipanti del corteo del Summer Pride a Rimini. La partenza c'è stata nel tardo pomeriggio da piazzale Kennedy, per poi dirigersi verso la rotatoria di piazzale Fellini, dove è stato allestito il palco per gli interventi. Nove i carri allestiti per la manifestazione che da anni intende portare l'attenzione sui diritti della comunità LGBTQI+.

Il corteo è l'evento conclusivo della Pride Week, promossa da Arcigay Rimini in collaborazione con altre associazioni e l'Amministrazione Comunale di Rimini, che in questi giorni ha proposto incontri, spettacoli e performance. Nove mezzi musicali e il trenino delle Famiglie Arcobaleno hanno accompagnato il corteo che ha visto in prima fila rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'assessora regionale Gessica Allegni, parlamentari, l'europarlamentare Alessandro Zan e lo storico leader di Arcigay Franco Grillini.

Spiega Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini: "Centrali sono stati temi come la tutela delle famiglie omogenitoriali e dei loro figli e figlie, della difesa dell'identità e della dignità delle persone trans soprattutto giovani e giovanissime, della condanna all'ispirazione liberticida che vuole limitare, in Italia e in Europa, la libertà di espressione e la condanna al genocidio in corso a Gaza, dove anche loro come noi hanno il diritto di "esistere", e la guerra di invasione in Ucraina che colpisce ogni giorno la popolazione civile".
 
 
