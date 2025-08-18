Vandali spaccano targa dedicata a Lucio Battisti. Al lavoro per sostituirla

I vandali non si fermano davanti a nulla. E' stata divelta e rotta una delle due targhe poste nelle vicinanze della rotonda del Grand Hotel di Rimini, intitolata a Lucio Battisti. L'intitolazione era avvenuta il 15 novembre del 2023, alla presenza della vedova di Battisti Grazia Letizia Veronese che, insieme al marito, ha vissuto per tanti anni in città, nella casa di via Ramusio a due passi proprio dal Grand Hotel.

Molto amareggiato l'assessore Francesco Bragagni, che ha tra le sue deleghe la toponomastica: "Tra i costi a carico della collettività tutta ci sono purtroppo quelli dovuti al vandalismo, alle bravate disdicevoli di chi per sciocco esibizionismo distrugge, rovina o ruba beni pubblici". Il caso della targa di Battisti è l'ultimo in ordine di tempo, ma sono tanti gli episodi simili in altre parti della città. Dall'assessore arriva una rassicurazione, in vista di una data importante: "Tranquillizzo tutti i fan: stiamo già approntando la realizzazione di una nuova targa per essere pronti alla data del 9 settembre quando, come è accaduto lo scorso anno, tanti appassionati si ritroveranno proprio alla rotonda per ricordare Battisti, scomparso quello stesso giorno nell'anno 1998. Ma al di là della spesa che l'Amministrazione sostiene per la sostituzione di tutte le targhe vandalizzate, resta l'amarezza per la maleducazione e l'incapacità di non riconoscersi nei simboli di una comunità bella e solida come quella riminese”.