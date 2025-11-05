  
Indietro
menu
menu

con fondi pnrr

Il restauro della Rocca di Montefiore nel mirino di Italia Nostra

In foto: la Rocca di Montefiore Conca
la Rocca di Montefiore Conca
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 5 Nov 2025 13:49 ~ ultimo agg. 14:12
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Le sezioni di Forlì, Valmarecchia e Ravenna di Italia Nostra in allarme per il restauro con fondi PNRR della Rocca di Montefiore Conca. "I danni provocati dall’uso dissennato dei fondi PNRR sono immani in tutta Italia - spiega l'associazione che ricorda anche il caso nefasto del crollo di parte della Torre dei Conti a Roma-. Moltissimi danni, con meno clamore, si sono perpetrati e stanno continuando contro biodiversità, alberature, paesaggio, salute pubblica e molto altro. Ci chiediamo come abbiano fatto enti, soprintendenze, parchi e funzionari ad assecondare allegramente. In tutto questo, quasi sempre i progetti non sono pubblicati, discussi con la cittadinanza, e di difficile reperimento.
Per la Rocca trecentesca di Montefiore Conca Italia nostra parla di "lavori incongrui con fondi PNRR autorizzati anche dalla Soprintendenza di Ravenna che settimane fa sono stati segnalati dai cittadini e poi alla Procura di Rimini". Se ne parlerà in un incontro pubblico sabato 8 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala degli Archi del palazzo comunale in via Roma 3 a Montefiore Conca. Sono state invitate le autorità ed il consiglio comunale.
 
Altre notizie
Il comandante di Villa Verucchio, Luciano Masini
dopo il caso Masini

Scudo penale per le Forze dell'Ordine. Colombo sottoscrive proposta Bignami
di Redazione
Coriano in Sport
25 contributi da 200 euro

A Coriano il nuovo voucher per lo sport 2025/2026
di Icaro Sport
ex Buzzi
con il sindaco

Ex Buzzi Unicem. Il comitato per la Bonifica chiede nuovo incontro
di Redazione
Elena Nati e Kristian Gianfreda
DUE APPUNTAMENTI A RIMINI

Il Centro per le famiglie festeggia 25 anni: le iniziative per la ricorrenza
di Redazione
il laboratorio degli studenti
con scarti tessili

Gli abiti degli studenti del Volta-Fellini di Riccione in passerella ad Ecomondo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO