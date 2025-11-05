Il restauro della Rocca di Montefiore nel mirino di Italia Nostra

Le sezioni di Forlì, Valmarecchia e Ravenna di Italia Nostra in allarme per il restauro con fondi PNRR della Rocca di Montefiore Conca. "I danni provocati dall’uso dissennato dei fondi PNRR sono immani in tutta Italia - spiega l'associazione che ricorda anche il caso nefasto del crollo di parte della Torre dei Conti a Roma-. Moltissimi danni, con meno clamore, si sono perpetrati e stanno continuando contro biodiversità, alberature, paesaggio, salute pubblica e molto altro. Ci chiediamo come abbiano fatto enti, soprintendenze, parchi e funzionari ad assecondare allegramente. In tutto questo, quasi sempre i progetti non sono pubblicati, discussi con la cittadinanza, e di difficile reperimento.

Per la Rocca trecentesca di Montefiore Conca Italia nostra parla di "lavori incongrui con fondi PNRR autorizzati anche dalla Soprintendenza di Ravenna che settimane fa sono stati segnalati dai cittadini e poi alla Procura di Rimini". Se ne parlerà in un incontro pubblico sabato 8 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala degli Archi del palazzo comunale in via Roma 3 a Montefiore Conca. Sono state invitate le autorità ed il consiglio comunale.