Il punto sul cantiere della stazione di Cattolica. Consegna a giugno

Un incontro in Municipio per fare il punto sui lavori in corso alla stazione di Cattolica. I rappresentanti di RFI hanno spiegato all'amministrazione che la riconsegna della stazione e della piazza antistante, compreso il parcheggio, è prevista entro giugno 2026. Un ulteriore stralcio riguarderà, invece, la realizzazione dell’ingresso a monte della ferrovia, la conclusione di questo intervento è prevista per il 2027.

“Parliamo di un intervento che la nostra città attendeva da molti anni - hanno commentato la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore Alessandro Uguccioni -. L’area della stazione ferroviaria è infatti uno dei punti più strategici di Cattolica, sia per i residenti sia per i turisti, e meritava da tempo una riqualificazione complessiva. Con questi lavori restituiremo alla comunità una stazione moderna, sicura, accessibile e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze della mobilità contemporanea. L’investimento non riguarda solo la struttura, ma anche gli spazi esterni: la nuova piazza sarà completamente ripensata come luogo di accoglienza, con maggiore vivibilità e servizi più adeguati. Questo progetto ci permetterà inoltre di intercettare un numero crescente di treni, migliorando i collegamenti e rendendo Cattolica sempre più raggiungibile e attrattiva. Vogliamo ringraziare RFI per il confronto costruttivo e i nostri tecnici per il lavoro di coordinamento: insieme stiamo portando avanti un’opera che avrà un impatto positivo duraturo per tutta la comunità.”