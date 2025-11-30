Il Premio Rimini Mundi 2025 a sette ambasciatori dell'offerta congressuale

Sette nuovi ambasciatori dell’offerta congressuale della Riviera di Rimini riceveranno il Premio Rimini Mundi 2025. La cerimonia di consegna è in programma domani, domenica 30 novembre dalle 19.00 al Palacongressi di Rimini, in sala Anfiteatro. Per la prima volta l’evento sarà aperto al pubblico. A premiare gli ambasciatori, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.

Ospite della serata Raphael Gualazzi, cantautore, pianista e compositore, noto per il suo stile unico che fonde jazz, blues, soul e musica classica con la tradizione melodica italiana. Per la prima volta l’evento sarà gratuito e aperto al pubblico.

Sale quindi a 62 componenti il ‘corpo diplomatico’ che dal 2008, insieme agli operatori pubblici e privati e al management di Italian Exhibition Group, opera in tutto il mondo per candidare la città ad appuntamenti prestigiosi e capaci di produrre un prezioso indotto per l’industria dell’accoglienza e di accreditare la destinazione Rimini nel mondo dei congressi ad alta specializzazione.

Si tratta - spiegano i promotori del premio -di una vera community di stakeholder, professionisti e studiosi di spicco che rappresentano Rimini con orgoglio e passione nel mondo. Grazie al loro prestigio e alla loro rete di contatti, promuovono Rimini come meta ideale per eventi aziendali e associativi di rilievo.

Gli ambasciatori sono stati individuati da IEG e Convention Bureau della Riviera di Rimini, col Patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna, per la loro attività volta a favorire l’organizzazione di importanti appuntamenti nazionali e internazionali sul territorio riminese.

Ad ognuno di loro sarà consegnato il Premio Rimini Mundi, realizzato dall’orafo Roberto Fenzl in collaborazione con la ceramista Veronica Zavoli. Un oggetto simbolico e prezioso: un anello creato con un chiodo del ‘700 del Montefeltro che, avvolgendosi su sé stesso, diventa l’abbraccio del Palacongressi di Rimini, che accoglie Il proprio pubblico.

Le presenze congressuali a Rimini valgono il 14,1% del totale, con oltre 2,1 milioni di pernottamenti. La media dei partecipanti è di 127 ospiti ad evento, contro una media regionale di 88,8.

A fine 2025 nelle sedi IEG saranno 93 gli eventi congressuali ospitati a Rimini, di cui 9 internazionali; vi hanno partecipato oltre 313.000 ospiti per 1.212.000 presenze. Nei prossimi anni sono già 8 i congressi internazionali confermati.

Per il 2026 si segnalano: Routes Europe dal 18 al 20 maggio, evento internazionale con le principali compagnie aeree, management di aeroporti e destinazioni con 1200 ospiti attesi; Velo City 2026, il summit mondiale della ciclabilità con 1500 delegati da 60 Paesi; l’International Network for Clinical Applications of Mass Spectrometry (INCAMS), un evento internazionale patrocinato da società scientifiche europee che nel mese di dicembre avrà circa 400 ospiti.

L’elenco dei premiati col Rimini Mundi 2025 e dei congressi collegati:

Massimo Giorgetti, del Collegio dei Geometri della provincia di Rimini per aver acquisito l’evento Festival Fondazione Rete Professioni Tecniche di Rimini 2024 – 10/12 dicembre 2024

Gianluca Capriotti, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Rimini - Confartigianato Imprese Convention 2025 – “Se stiamo insieme ci sarà un perché” 12/13 maggio 2025

Federico Fracassi, professore di Clinica Medica Veterinaria presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna - European College of Veterinary Internal Medicine - Companion Animals – 23/25 Settembre 2027

Alessandro Mularoni, responsabile dell’ambulatorio di oculistica presso il Centro Medico Polispecialistico Nuova Ricerca - Congresso Nazionale Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva – 12/14 marzo 2026

Pasqualino Maietta Latessa, Professore associato presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - International Symposium of Adapted Physical Activity -25/29 giugno 2029

Fabio Giglietto, Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Conference of the Association of Internet Researcher - 17-20 novembre 2027