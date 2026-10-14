'Il corpo delle poesie'. Il programma del Cantiere Poetico per Santarcangelo

È stata presentata questa mattina in biblioteca Baldini la dodicesima edizione del Cantiere Poetico per Santarcangelo, intitolata “Il corpo delle poesie” che si svolgerà dal 18 al 25 ottobre. Questa edizione del Cantiere Poetico si connette anche con l’inizio di un nuovo progetto speciale che riflette attorno alla cultura del dialetto e alle lingue regionali, dal titolo “DIALETTI, DI NUOVO. Le lingue delle dichiarazioni d’amore e degli atti creativi” a cura di Fabio Biondi e Rita Giannini.

Rientrano nel progetto le presentazioni dei libri “IN PAROLE POVERE. I dialetti italiani tra memoria e futuro” di Franco Brevini, “OPPURE IL DIAVOLO” di Luca Tosi e “COME TI DIFENDI” di Francesco Zani, ma anche la lettura “NATA PER DISPETTO. Giuliana Rocchi: la vita di una donna fra poesia e lavoro”, la presentazione del libro e lo spettacolo “LÀSA ANDÈ. Insurrezione poetica per lasciare andare”, con testi di Annalisa Teodorani, musiche di Chiara Raggi, disegni di Massimo nonché lo spettacolo “LUṢ” di Teatro delle Albe. Alla presentazione sono intervenuti l’assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna Gessica Allegni, il sindaco Filippo Sacchetti, il curatore Fabio Biondi (L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino), il direttore di Fondazione Culture Santarcangelo Eugenio Tontini, Gigi Riva e Rita Giannini

La sintesi del programma (a cura di Cantiere Poetico)

Ad aprire la rassegna domenica 18 ottobre alle 18, dopo le presentazioni dei libri parte del progetto DIALETTI, DI NUOVO, sarà l’inaugurazione della mostra seguita dalla proiezione del cortometraggio “SOGNI AL CAMPO” a cura di Mara Cerri e Magda Guidi presso la Biblioteca Baldini. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 15 novembre , nei giorni e negli orari di apertura della biblioteca.

La giornata di lunedì 19 ottobre vedrà protagonista il progetto “STUPENDI. SELVATICI SAPIENTI. Laboratori di didattica delle arti per l’infanzia e l’adolescenza” con il laboratorio sulla poesia e sulla sua invenzione “ATLANTE DEI CORPI POETICI” a cura di Cristiano Sormani Valli presso le scuole primarie Maria Pascucci e Marino della Pasqua. Il laboratorio proseguirà anche martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre .

Sarà dedicata al progetto “STUPENDI. SELVATICI SAPIENTI” anche la mattinata di giovedì 22 ottobre quando alle 11 presso la biblioteca Baldini si terrà l’incontro pubblico della CET - Comunità Educante Territoriale in cui Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli presenteranno il “Diario di bordo” delle attività realizzate nei mesi di aprile e maggio nella Scuola Secondaria di primo grado di Santarcangelo e nelle Scuole Primarie di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana.

Tra le proposte laboratoriali aperte alla comunità figurano il laboratorio di scrittura “ALTRI LIBERTINI. Parole che dragano la provincia” a cura di Luca Tosi e il laboratorio di poesia tra gesto e parola “SILLABE E OSSA” a cura di Cristiano Sormani Valli che si terrà domenica 25 ottobre dalle 10 alle 13 a Mutonia e terminerà con la partecipazione alla Ligàza Poetica.

Tra le iniziative più attese, la partecipazione di Murubutu, in dialogo con Marco Molari di Associazione Artai, con “LETTERATURAP. Scoprire i romanzi attraverso il rap. Un percorso che connette musica e letteratura”, in programma venerdì 23 ottobre alle 21:30 presso il Teatro Il Lavatoio.

Il Lavatoio ospiterà anche due prime nazionali. Martedì 20 ottobre alle 21:30 “BIGLIETTO PER NINO PEDRETTI. Ispirato a una storia di vita vera”, un progetto di Lucia Leonardi Pedretti con Lucia Leonardi Pedretti e Christine Robert, giovedì 22 ottobre alle 21:30 “ULTIMO CONCERTO. Lettura-concerto liberamente ispirata a Quanto mi dai se mi sparo? di Sergio Endrigo” di e con Nicoletta Fabbri e Dany Greggio.

Da martedì 20 a domenica 25 ottobre presso il Bar Clementino e il Ristorante Zaghini è prevista la rassegna video “CORPO POETICO. La danza in un minuto”: una selezione speciale curata da COORPI per il Cantiere Poetico per Santarcangelo a partire dai materiali raccolti per la tredicesima edizione del famoso contest di film di danza La danza in un minuto.

Tra le presentazioni di libri, invece, giovedì 22 ottobre alle 18 Chiara Gamberale presenterà il suo ultimo libro “LIBERI TUTTI” in dialogo con Gigi Riva (presso C’ENTRO Supercinema); venerdì 23 ottobre alle 18:00 Marianna Aprile presenterà “LA PROMESSA. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta” in dialogo con Gigi Riva. Sabato 24 ottobre alle 16 presso la biblioteca Baldini Azzurra D’agostino e Francesca Matteoni racconteranno le loro ultime raccolte poetiche, “Cosmic Latte” e “Ciò che il mondo separa”; domenica 25 ottobre alle 16 Daniele Mencarelli dialogherà con Silvia Bottani e Lorenza Ghinelli su “I CORPI FERITI DELLE PAROLE”; alle 18 Maurizio Maggiani presenterà “ALMANACCO DEI VIVENTI”.

L’incontro con Mencarelli sarà preceduto dalla presentazione dell’attività dell’Associazione Antigone a cura di un rappresentante della sezione Emilia-Romagna. La giornata di domenica 25 ottobre sarà interamente dedicata ad Antigone, associazione che dal 1991 si occupa di garantire diritti nel sistema penale e penitenziario, promuovendo una pena che sia in linea con il dettato della Costituzione.

Un progetto speciale in programma al Teatro Il Lavatoio è sabato 24 ottobre alle 18 “CORPUS POETICO. Nuove forme dell’opera” a cura di Isabella Leardini.

la presentazione

Su www.cantirepoetico.org è possibile consultare il programma completo e dettagliato della manifestazione. Gli spettacoli hanno posti limitati quindi è consigliata la prenotazione scrivendo a iscrizionieprenotazioni@ cantierepoetico.org, chiamando il 333.3474242 o compilando il modulo online disponibile a questo link >> https://bit.ly/3SDq7Bl.