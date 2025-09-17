Scomparso il dottor Matteo Versari, il cordoglio di colleghi e familiari

In queste ore i sanitari dell'Ospedale Infermi di Rimini si uniscono nel ricordo di Matteo Versari, "giovane Psichiatra Ospedaliero competente, capace e disponibile che sapeva unire queste tre caratteristiche nella cura dei Pazienti e aggiuggerne bellezza, gentilezza e pace, prematuramente deceduto".

Matteo Versari è scomparso improvvisamente a 50 anni, lasciando un profondo dolore tra famiglia, amici e colleghi. Grande appassionato di sport e triatleta, spendeva il suo tempo libero allenandosi tra piscina, bicicletta e corsa.

Nella notte di martedì è improvvisamente deceduto.

"Siamo vicino alla moglie Elena e al figlio Emanuele, alla madre Adriana e al fratello Marco e agli amici vicini e lontani - scrivono ancora i sanitari dell'Ospedale Infermi di Rimini - In questo momento di grande compassione pensiamo a ricordarlo per tenerlo sempre a noi, che l'abbiamo incontrato, con cui abbiamo lavorato, che l'abbiamo stimato e amato, per tenerlo sempre a noi vicino".