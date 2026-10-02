in onda l'8 ottobre su IcaroTV
Il cinema Apollo si riempie per la serata di IcaroTeche sulla memoria bellariese
In foto: un momento della serata
di Redazione
1 min
Una partecipazione numerosa e calorosa per l'evento organizzato giovedì sera al Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina sulla storia cittadina: una serata dedicata alla memoria, alla storia e all’identità bellariese attraverso immagini, video e testimonianze raccolti dal Gruppo Icaro in ‘IcaroTeche’: il primo archivio digitale interattivo della Romagna, un progetto nato per preservare e rendere accessibile oltre mezzo secolo di memoria locale. Alla serata, condotta da Cristina Gambini, è intervenuto anche il Sindaco Filippo Giorgetti insieme a diversi ospiti e artisti.
Una narrazione per immagini della storia e delle tradizioni cittadine: una serata vissuta da comunità, particolarmente significativa nell’anno delle celebrazioni per il 70° anniversario dell’istituzione del Comune autonomo di Bellaria Igea Marina. La serata sarà proposta su IcaroTV (canale 18) giovedì 8 ottobre alle 20.20.
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