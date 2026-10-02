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tutelando la sostenibilità

Ampliamento fiera. Camera di Commercio sostiene il progetto: serve competitività

In foto: Carlo Battistini
Carlo Battistini
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Redazione
   
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Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, esprime il sostegno dell’Ente al progetto di ampliamento del polo fieristico di Rimini, presentato da Italian Exhibition Group spa e al centro del dibattito per la preoccupazione dei residenti per le conseguenze sulla vivibilità cittadina.

“L'ampliamento della fiera di Rimini è un'opera di rilevanza strategica per lo sviluppo economico, turistico e produttivo di tutto il bacino romagnolo. Parliamo di un investimento destinato a potenziare la capacità espositiva, l’attrattività di eventi e la dotazione dei parcheggi, garantendo così la competitività di manifestazioni internazionali di primario livello e rafforzando il posizionamento della Romagna nei mercati globali".

La Camera di commercio "è convintamente tra i partner della fiera, non solo perché costituisce un motore fondamentale per il nostro tessuto economico, capace di generare occupazione e ricadute positive dirette e indirette su settori chiave come la ricettività, il commercio, la ristorazione, i servizi e l'artigianato. Ma anche perché in un contesto di forte concorrenza tra i poli fieristici internazionali, il nostro territorio per non perdere colpi, deve continuare a investire per essere competitivo. Allo stesso tempo, lo sviluppo deve procedere di pari passo con la sostenibilità e con l'attenzione verso la comunità locale. Per questo, le Istituzioni sono tutte impegnate per trovare le soluzioni in tempi compatibili agli interventi infrastrutturali necessari per il territorio: dal completamento e potenziamento del trasporto pubblico, al miglioramento della viabilità ordinaria e alla realizzazione del terzo casello autostradale dell'A14 a servizio della fiera".

Conclude Battistini: "La tutela dell'ambiente e la qualità della vita dei residenti non sono fattori secondari, non sono in contrapposizione allo sviluppo, ma nemmeno un freno. La sfida che abbiamo davanti non è scegliere tra lo sviluppo della fiera e la tutela del territorio, ma far crescere il polo fieristico all'interno di un quadro di infrastrutture moderne, sostenibili e rispettose dell'ambiente”.

 

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