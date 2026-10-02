Queen Budapest. I cinema dove vedere lo storico concerto

Arriverà al multiplex Le Befane di Rimini e all'UCI Romagna di Savignano “QUEEN BUDAPEST” (Sony Music Vision), restaurato in 4K a partire dalle riprese originali in 35 mm. In Italia sarà nelle sale dal 7 all’11 ottobre distribuito da Nexo Studios. Si tratta del primo rock show di una band occidentale in uno stadio oltre la Cortina di ferro, nonché l’ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo ripresa su pellicola.

Il concerto è stato registrato il 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest, durante il “The Magic Tour” della band, “Queen Budapest” immortala l’ultima esibizione dal vivo dei Queen con Freddie Mercury a essere stata filmata.

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