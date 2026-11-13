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In vista del voto

Il campo (quasi) largo si presenta a Rimini. Il centrodestra lavora al candidato

In foto: l'invito del centrosinistra riminese
l'invito del centrosinistra riminese
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Redazione
   
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Iniziano con un certo anticipo le grandi manovre in vista delle amministrative del 2027. Domenica 22 novembre alle 18  il centrosinistra riminese si presenta alla città  con un appuntamento in piazza Francesca da Rimini per "iniziare un percorso aperto a chi si riconosca in una visione comune". Presenti Partito Democratico, Verdi e Sinistra, Più Europa, Partito socialista italiano, Progetto Civico Italia, Lista Jamil sindaco Rimini Rinata, Italia Viva e Possibile. All'appello, tra i partiti del campo largo nazionale, manca il MoVimento 5 Stelle. Ma, si legge nella presentazione dell'incontro, le forze in campo si propongono come "protagoniste di importanti azioni che nei prossimi mesi partiranno dal nostro territorio per rivolgersi all'intero Paese, con l'ambizione e la voglia di coinvolgere altri partiti e realtà che si vorranno unire a questa visione comune. Un percorso aperto quindi, per un domani da costruire insieme". Un domani che nella corsa elettorale per il comune di Rimini ha già un nome e un cognome: quello del sindaco uscente Jamil Sadegholvaad. 

Nel centrodestra invece, dopo i deludenti risultati delle ultime tornate elettorali riminesi, si lavora per definire con largo anticipo non solo il programma ma soprattutto la figura su cui puntare. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutti i pezzi del mosaico entro Natale. Le bocche restano cucite ma i nomi papabili non mancano. In pole position ci sarebbe il civico Manuel Mussoni, 42enne docente delle scuole Maestre Pie e già presidente dell'Azione Cattolica locale, che ha ricevuto parole di stima dai vertici regionali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia che lo hanno definito "una persona di alto profilo, molto motivata e preparata”. Resta in corsa però anche uno dei nomi politici della prima ora, vale a dire quello del consigliere comunale di FdI, Carlo Rufo Spina. Ma potrebbero non essere gli unici identikit al vaglio della coalizione. Nell'arco di qualche settimana la situazione potrebbe diventare più definita. Senza dimenticare come spesso la politica locale ci abbia abituato a repentini capovolgimenti. 

 

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