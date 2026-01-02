Il 2025 della Guardia Costiera. Tratte in salvo 52 persone, elevate 511 sanzioni

La Capitaneria di porto di Rimini con le articolazioni periferiche dipendenti – Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico e Uffici Locali Marittimi di Bellaria, Riccione e Cattolica, presenta il bilancio dell'attività istituzionale del 2025. Un servizio 24h per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e della balneazione, la vigilanza sui traffici marittimi, nonché la tutela del demanio marittimo e dell’ambiente marino e costiero.

Gli interventi di soccorso hanno caratterizzato l’operato degli equipaggi delle Motovedette impiegate nella salvaguardia della vita umana in mare, prestando assistenza e traendo in salvo 52 persone, tra marittimi, diportisti e bagnanti.

L’operazione “mare e laghi sicuri 2025” ha visto impiegato il personale di tutti gli uffici lungo tutti i 45 km di costa del Compartimento marittimo, garantendo la tutela e la salvaguardia dei bagnanti tramite impiego continuo di aliquote di militari sia a terra che sui battelli pneumatici dislocati capillarmente. Un dispositivo che ha permesso di intervenire più volte per

garantire immediata assistenza ai bagnanti in difficoltà.

Sul versante dei controlli, l’azione di contrasto agli illeciti ambientali e demaniali si è rivolta anche alla verifica del corretto utilizzo delle concessioni demaniali marittime e al contrasto delle occupazioni abusive del Pubblico Demanio Marittimo interessando l’intero fronte costiero di competenza, caratterizzato dalla presenza di stabilimenti balneari e strutture turistico-ricreative a garanzia della libera e corretta fruizione degli spazi costieri da parte della collettività.

Nel corso del 2025 sono stati deferiti, alle Autorità Giudiziarie di Bologna, Rimini e Forlì-Cesena, 32 soggetti per reati connessi al demanio, all’ambiente, alla sicurezza della navigazione, alla sicurezza alimentare e alla falsità in atti.

Sono state inoltre contestate 511 sanzioni amministrative per illeciti ambientali, demaniali e circolazione stradale in ambito portuale, per un importo complessivo di circa 107.000 euro. Rilevante è stata anche l’attività di controllo svolta a terra e in mare sulla filiera ittica. Sono stati effettuati 2000 controlli a pescherecci e unità da diporto in mare, presso i punti di sbarco del pescato, nei mercati rionali, nei depositi della grande distribuzione organizzata, nonché all’interno di piattaforme logistiche, esercizi commerciali di vendita e attività di ristorazione a tutela del consumatore finale, dell’ambiente marino e della legalità del settore contestando 146 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di poco inferiore ai 180.000 euro, e disposti 68 sequestri, sia di natura amministrativa che penale, per un quantitativo complessivo di circa 4 tonnellate di prodotti ittici.

Per quanto riguarda la sicurezza delle unità navali che operano in mare, attraverso la verifica del mantenimento dei requisiti tecnici previsti dalle Convenzioni internazionali, della validità dei certificati e della presenza delle dotazioni di sicurezza obbligatorie. Le violazioni riscontrate hanno comportato l’elevazione di 18 verbali, per un importo complessivo di circa 18.000 euro.

Il 2025 ha visto la partecipazione dei militari della Guardia Costiera alla manifestazione “Rimini Wellness 2025” di giugno,

durante la quale sono stati organizzati numerosi eventi e iniziative, tra queste, la manifestazione sportiva sul lungomare di Rimini denominata “Guardiacostiadi” e che ha fatto registrare affluenza di pubblico e interesse.