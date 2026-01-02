Tecnopolo di Rimini: aperto il bando per i lavori di ampliamento

Il Comune di Rimini ha pubblicato il bando per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini, il centro che ospita attività di ricerca, sviluppo tecnologico e collaborazione tra università, imprese e istituzioni.

L’intervento, finanziato con fondi europei del Programma FESR 2021–2027, prevede un investimento di oltre 2,2 milioni di euro per realizzare nuovi spazi dedicati alla ricerca scientifica e ai progetti ad alto contenuto tecnologico. L’obiettivo è rafforzare l’infrastruttura che sostiene l’innovazione locale, creando un ambiente ancora più attrezzato per laboratori, attività universitarie e collaborazioni con il mondo produttivo.

L’appalto riguarda la costruzione di nuovi ambienti e il potenziamento delle strutture già esistenti, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Tutti gli interventi dovranno infatti rispettare i criteri ambientali minimi previsti dalla normativa nazionale e i principi europei che guidano gli investimenti “verdi”.

I lavori, una volta assegnati, avranno una durata stimata di circa 18 mesi, con avvio previsto per aprile 2026 e conclusione nell’autunno del 2027.

Il bando è aperto alle imprese del settore edile che possiedono i requisiti richiesti. Le offerte devono essere presentate entro il 19 febbraio 2026 attraverso il portale telematico del Comune di Rimini.

https://appaltiecontratti. comune.rimini.it Tutta la documentazione è disponibile online all’indirizzo: