La Fiamma Olimpica a Riccione. Il programma e il percorso

Dopo aver attraversato l’Italia partendo da Roma, lunedì 5 gennaio anche Riccione accoglierà la Fiamma Olimpica, simbolo del viaggio dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Il Comune di Riccione ha coordinato l'evento in stretta collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026. Sono invitate tutte le società sportive riccionesi a essere presenti lungo il percorso.

La staffetta dei tedofori, che si passeranno il testimone ogni 200 metri in un rito di continuità e impegno, scatterà ufficialmente alle 16:12. Il punto di partenza è fissato in viale Milano, all’altezza di piazzale San Martino. Da lì, la carovana olimpica si snoderà lungo un itinerario cittadino studiato per coinvolgere diverse zone della città, toccando i viali Torino, Milano, D’Annunzio, Verdi, Emilia, Portofino, Angeloni e nuovamente viale D’Annunzio, prima di proseguire la sua marcia in direzione di Rimini.

Una carovana accompagnerà il simbolo dei Giochi. La testa del corteo sarà aperta dalle moto e dal servizio di scorta della Polizia Stradale, seguite dall’auto pilota, della navetta per i tedofori e dai mezzi dei partner ufficiali. Il cuore sarà il convoglio centrale, aperto da due motociclette di scorta: qui il tedoforo sarà accompagnato a piedi da una squadra delle Fiamme Oro e dai mezzi operativi della Fondazione Milano Cortina 2026, come la Command Car per il coordinamento e la Navetta Sicurezza. La Polizia locale, in collaborazione con le forze dell’ordine, garantirà le necessarie chiusure al traffico e la presenza costante lungo tutto il percorso, agevolando il transito della carovana, impiegando oltre 50 uomini nella gestione dell’evento, oltre a numerosi volontari delle varie associazioni riccionesi.