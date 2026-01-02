  
la tragedia in svizzera

Crans-Montana, la mamma: Eleonora era al piano superiore, salvata dal fidanzato

In foto: la foto circolata sul web del momento dell'incendio
la foto circolata sul web del momento dell'incendio
di Lamberto Abbati   
Ven 2 Gen 2026 14:06 ~ ultimo agg. 19:28
"Fortunatamente Eleonora si trovava al piano superiore, fosse stata nel seminterrato non credo si sarebbe salvata". A parlare con noi al telefono è Cristina Ferretti, mamma di Eleonora Palmieri, la 29enne cattolichina rimasta coinvolta nel terribile incendio avvenuto la notte di Capodanno nel locale "Le Costellation" a Crans Montana, in Svizzera.

"Mia figlia al momento è in coma farmacologico, sedata e intubata. Le sue condizioni sono stabili, ha riportato un'ustione importante alla mano per la quale è stata sottoposta ad intervento chirurgico, poi ha ustioni anche al viso, ma meno gravi". La buona notizia è che Eleonora non è in pericolo di vita, anche se l'angoscia nella voce della madre è ancora ben presente: "Ad informarmi di quanto accaduto è stato il fidanzato di Eleonora - racconta la donna -. Quando è scoppiato l'incendio lui si trovava casualmente all'esterno, era uscito un attimo. Appena si è reso conto di quello che stava accadendo ha subito cercato di rientrare da Eleonora, però è stato spinto fuori dalla calca. Per fortuna mia figlia, che si trovava al piano superiore, è riuscita ad uscire prima che fosse troppo tardi. Il suo ragazzo, resosi conto delle ustioni, ha valutato che non c'era tempo da perdere, ha preso la macchina e l'ha portata all'ospedale di Sion. Il suo intervento è stato tempestivo e decisivo". 

Poi la 29enne cattolichina, di professione veterinaria, residente a San Giovanni in Marignano, è stata trasferita all'ospedale Niguarda di Milano: "Ci tengo particolarmente a ringraziare di cuore il personale della protezione civile e i medici che in queste ora si stanno prendendo cura di lei con un'umanità e una professionalità fuori dal comune - dice Cristina -. Per il tipo di lavoro che svolge, la speranza è che Eleonora non riporti danni permanenti alla mano, i medici mi hanno assicurato che faranno tutto il possibile".   

Anche la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, si augura che Eleonora possa tornare al più presto a fare quello che ama: "E' una ragazza e veterinaria appassionata, promotrice di eventi legati ai cavalli e alla natura. Le siamo accanto con tutto il cuore. Così come siamo accanto a tutti i giovani e alle famiglie colpite da questa tragedia. Conosco la famiglia di Eleonora e voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella di tutta la nostra comunità a lei, ai suoi genitori e a tutti i suoi famigliari. Stiamo sperando con loro affinché si riprenda il prima possibile".  

 

