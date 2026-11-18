venti di burrasca
Torna il maltempo sul riminese. Per venerdì allerta per vento e precipitazioni
di Redazione
1 min
Allerta arancione per vento giovedì su tutta la provincia di Rimini, con allerta gialla nelle zone collinari e montane per precipitazioni, criticità idraulica e idrogeologica. in Emilia Romagna sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sull'intera fascia appenninica, sulla pianura romagnola e la relativa costa. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti settentrionali.
Continua intanto a risalire il livello dell'invaso di Ridracoliì che sfiora il 45% dopo essere sceso al 30% due settimane fa.
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