Allerta arancione per vento giovedì su tutta la provincia di Rimini, con allerta gialla nelle zone collinari e montane per precipitazioni, criticità idraulica e idrogeologica. in Emilia Romagna sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sull'intera fascia appenninica, sulla pianura romagnola e la relativa costa. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti settentrionali.

Continua intanto a risalire il livello dell'invaso di Ridracoliì che sfiora il 45% dopo essere sceso al 30% due settimane fa.

Le previsioni di Arpae.