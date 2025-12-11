  
Indietro
menu
menu

dopo mesi di proteste

I Vigili del fuoco di Cattolica finalmente al caldo. Aggiustata pompa di calore

In foto: la visita della sindaca e del consigliere Franca alla Caserma
la visita della sindaca e del consigliere Franca alla Caserma
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 11 Dic 2025 15:44 ~ ultimo agg. 16:03
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Durante l'estate senza climatizzazione e nella prima parte dell'inverno senza riscaldamento. Dopo mesi di proteste, sollevate dal Conapo e rimpallo di responsabilità (vedi notizia) finalmente è stata completata la riparazione della pompa di calore nella sede dei Vigili del Fuoco di Cattolica. L'iter amministrativo era già partito durante l'estate, seguito da vicino anche dal consigliere Roberto Franca e dall’assessore Uguccioni, ma c'è voluto del tempo per completare i lavori. In futuro dovrebbe essere costruita una nuova caserma in un terreno messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
 
Il presidio dei Vigili del Fuoco – commenta l’Amministrazione Comunale – è fondamentale per la nostra comunità. Le donne e gli uomini del Corpo garantiscono un servizio essenziale, intervenendo con professionalità in numerose situazioni di emergenza per tutto il territorio del sud della provincia. Il comune di Cattolica ha messo a disposizione l’attuale sede e l’attuale amministrazione anche un terreno nella zona artigianale per costruire una nuova caserma al fine di mantenere il presidio di questo importante corpo in condizioni adeguate di lavoro che contribuisce al controllo della sicurezza della città.”
Altre notizie
la Novarese
E il Palas 2?

Rimini sud, per riqualificare le Colonie servono i privati, il RUE e i condhotel
di Redazione
Andrea Ferrando
NUOVA ANCHE LA DIREZIONE

Andrea Ferrando eletto Segretario Provinciale del Partito Liberaldemocratico
di Redazione
la locandina
IL 13 DICEMBRE

Unirsi sul Cammino di Santiago, in un libro la storia di Stefano e Ivana
di Redazione
il Museo della Città
tariffe ridotte

Prevenzione incendi. Lavori urgenti al Museo della Città, chiuse alcune sale
di Redazione
repertorio
strategie e piattaforme

Come viene gestita la comunicazione interna in ambito aziendale?
Contenuto Sponsorizzato
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO