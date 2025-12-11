I Vigili del fuoco di Cattolica finalmente al caldo. Aggiustata pompa di calore

riparazione della pompa di calore nella sede dei Vigili del Fuoco di Cattolica. L'iter amministrativo era già partito durante l'estate, seguito da vicino anche dal consigliere Roberto Franca e dall’assessore Uguccioni, ma c'è voluto del tempo per completare i lavori. In futuro dovrebbe essere costruita una nuova caserma in un terreno messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Durante l'estate senza climatizzazione e nella prima parte dell'inverno senza riscaldamento. Dopo mesi di proteste, sollevate dal Conapo e rimpallo di responsabilità ( vedi notizia ) finalmente è stata completata la. L'iter amministrativo era già partito durante l'estate, seguito da vicino anche dal consigliere Roberto Franca e dall’assessore Uguccioni, ma c'è voluto del tempo per completare i lavori. In futuro dovrebbe essere costruita una nuova caserma in un terreno messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

“Il presidio dei Vigili del Fuoco – commenta l’Amministrazione Comunale – è fondamentale per la nostra comunità. Le donne e gli uomini del Corpo garantiscono un servizio essenziale, intervenendo con professionalità in numerose situazioni di emergenza per tutto il territorio del sud della provincia. Il comune di Cattolica ha messo a disposizione l’attuale sede e l’attuale amministrazione anche un terreno nella zona artigianale per costruire una nuova caserma al fine di mantenere il presidio di questo importante corpo in condizioni adeguate di lavoro che contribuisce al controllo della sicurezza della città.”