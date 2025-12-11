tariffe ridotte
Prevenzione incendi. Lavori urgenti al Museo della Città, chiuse alcune sale
In foto: il Museo della Città
di Redazione
1 min
Gio 11 Dic 2025 14:40 ~ ultimo agg. 14:47
Dai primi giorni di dicembre il Museo della Città di via Tonini a Rimini è interessato da alcuni interventi per l’adeguamento del complesso al CPI, certificato prevenzione incendi. Un lavoro necessario e non prorogabile, che comporterà da qui all'inizio della primavera la temporanea chiusura al pubblico di alcune sale del Museo.
I lavori sono stati programmati in modo da essere scaglionati, consentendo quindi di mantenere comunque l’accesso al complesso museale visitando le sale non interessate dall’intervento e quelle che man mano, torneranno fruibili. Al momento è stata chiusa l'ala del primo piano dedicata alla sezione medioevale e rinascimentale e lo spazio al secondo piano che ospita la sezione dedicata a Gruau. Per tutta la durata dei lavori, i Musei comunali saranno visitabili con biglietto di ingresso a tariffa ridotta per tutti.
