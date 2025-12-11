  
IL 13 DICEMBRE

Unirsi sul Cammino di Santiago, in un libro la storia di Stefano e Ivana

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 11 Dic 2025 14:47 ~ ultimo agg. 14:57
Sabato 13 dicembre dalle 15 alle 17 alla Parrocchia della Colonnella Santa Maria Annunziata, appuntamento con i libri: Stefano e Ivana Silvestro presenteranno "L'incontro sul cammino di Santiago" in collaborazione con la Fraternità Casa Betania - Gli amici di Gesù. Il libro racconta la storia di Ivana e Stefano che decidono di diventare pellegrini lungo il Cammino di Santiago e di intraprendere un viaggio interiore che cambierà le loro vite per sempre. Il cammino sarà infatti l'occasione per congiungersi nell'amore di Dio e di scoprire la comune vocazione al Matrimonio. A moderare l'incontro sarà Karen Visani. A seguire, alle 18.30, la messa, e alle 20 una serata di fraternità nel salone parrocchiale.

