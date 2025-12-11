  
NUOVA ANCHE LA DIREZIONE

Andrea Ferrando eletto Segretario Provinciale del Partito Liberaldemocratico

In foto: Andrea Ferrando
Andrea Ferrando
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 11 Dic 2025 14:59 ~ ultimo agg. 15:02
Andrea Ferrando - cinquantacinque anni, residente a Verucchio, laureato in Scienze Politiche e impiegato amministrativo presso un ente di formazione professionale - è il nuovo Segretario Provinciale del Partito Liberaldemocratico di Rimini. Ieri, durante il primo Congresso provinciale del PLD, Ferrando è stato eletto insieme alla nuova Direzione: Angelo Paone, Andrea Arlotti e Maurizio Bronzetti.
 
Il neosegretario punta a rafforzare la presenza del Partito sul territorio, concentrandosi su alcune priorità strategiche: sanità, turismo e sviluppo dell’entroterra, liberalizzazioni e accessibilità, sicurezza e riqualificazione urbana. La sanità sarà oggetto di un monitoraggio costante sull’operato dell’ASL romagnola, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi, garantire strutture adeguate e razionalizzare la spesa secondo il principio “spendere meglio, non necessariamente di più”, valorizzando competenza e meritocrazia. Sul fronte turistico, punta a far superare alla provincia un modello maturo e poco innovativo, puntando su cultura, arte, enogastronomia e rilancio dell’entroterra attraverso una rete coordinata tra operatori e un sistema di mobilità moderno e sostenibile, essenziale per invertire la perdita di competitività e la desertificazione demografica.
 
Tra le altre proposte, quele di ampliare le liberalizzazioni per aumentare concorrenza e qualità dei servizi, dalla revisione delle concessioni taxi alla riorganizzazione delle concessioni balneari, con l’obiettivo di costruire una Rimini più accessibile e funzionale. Anche il tema della sicurezza viene affrontato senza slogan: non marginalizzato né utilizzato in chiave propagandistica, ma inserito in una visione integrata che comprende mobilità, riqualificazione urbana e qualità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze dei giovani e alla vivibilità complessiva della città.
 
