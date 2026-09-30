Approvato in Senato il decreto PA. Spinelli (FdI): importante per i comuni

Il potenziamento dell’autonomia e della funzionalità degli enti locali e l’efficientamento di settori come salute, pari opportunità, opere pubbliche. Sono alcuni obiettivi del decreto Pa approvato oggi in Senato. Soddisfazione da parte della senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, ex sindaco, e oggi vicensindaco e assessore del Comune di Coriano. "È una misura che raccoglie una serie di interventi che rafforzano la funzionalità dello Stato e, di conseguenza, la qualità dei servizi offerti ai cittadini - commenta -. Solo sul fronte del welfare, viene stanziato un fondo da 187,5 milioni per il 2026, che servirà per sostenere persone con disabilità o in grave deprivazione materiale. Non manca l'attenzione al comparto sicurezza, con l'assunzione di 500 agenti della Polizia di Stato e con l'estensione delle graduatorie a quattro anni, che consente ai Comuni di effettuare assunzioni e scorrimento più rapido per l'accesso ai corpi di Polizia Locale. Molto positiva anche l'introduzione di una sessione straordinaria del corso-concorso per i segretari comunali e provinciali. È così - conclude la senatrice - che la Pubblica amministrazione si dimostra più vicina ai cittadini, rendendosi moderna ed efficiente".