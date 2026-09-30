  
Indietro
menu
menu

Potenziata autonomia

Approvato in Senato il decreto PA. Spinelli (FdI): importante per i comuni

In foto: Domenica Spinelli
Domenica Spinelli
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il potenziamento dell’autonomia e della funzionalità degli enti locali e l’efficientamento di settori come salute, pari opportunità, opere pubbliche. Sono alcuni obiettivi del decreto Pa approvato oggi in Senato. Soddisfazione da parte della senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, ex sindaco, e oggi vicensindaco e assessore del Comune di Coriano. "È una misura che raccoglie una serie di interventi che rafforzano la funzionalità dello Stato e, di conseguenza, la qualità dei servizi offerti ai cittadini - commenta -. Solo sul fronte del welfare, viene stanziato un fondo da 187,5 milioni per il 2026, che servirà per sostenere persone con disabilità o in grave deprivazione materiale. Non manca l'attenzione al comparto sicurezza, con l'assunzione di 500 agenti della Polizia di Stato e con l'estensione delle graduatorie a quattro anni, che consente ai Comuni di effettuare assunzioni e scorrimento più rapido per l'accesso ai corpi di Polizia Locale. Molto positiva anche l'introduzione di una sessione straordinaria del corso-concorso per i segretari comunali e provinciali. È così - conclude la senatrice - che la Pubblica amministrazione si dimostra più vicina ai cittadini, rendendosi moderna ed efficiente".

Altre notizie
Vigili del fuoco e 118 soccorrono l'uomo intossicato (foto Migliorini)
trasportato all'infermi

Incendio sotto il ponte Ausa, estratto un uomo semicosciente
di Lamberto Abbati
FOTO
i carabinieri di Riccione (repertorio)
tentato omicidio

Tenta di accoltellare un carabiniere dopo la lite in famiglia, condannato 54enne
di Lamberto Abbati
via Repubblica
dal 5 ottobre

Lavori su via della Repubblica a Misano. Strada chiusa a tratti per tre giorni
di Redazione
un rendering
Comitato Sinistra del Porto

Nuovo mercato ittico. Il Comitato non demorde: ignorate tutte le criticità
di Redazione
il faro di Rimini (@Riminiturismo)
approvata una mozione

A Rimini il primo mareometro costruito in Italia. La scoperta di Luca De Sio
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO