Incendio sotto il ponte Ausa, estratto un uomo semicosciente

Un incendio propagatosi nel tardo pomeriggio, sotto il ponte dell'Ausa, rischia di costare la vita ad un uomo trovato semicosciente in un giaciglio di fortuna, ricavato in un pertugio tra le travi del ponte e l'argine. Ad accorgersi della sua presenza i vigili del fuoco, intervenuti su richiesta di diversi automobilisti che segnalavano una densa nube di fumo. In un primo momento il personale del 115 era certo si trattasse dell'incendio di qualche sterpaglia fino a quando non ha scorto quasi per caso i piedi dell'uomo.

Che è stato prontamente estratto in stato di semi-coscienza e poi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno caricato in ambulanza con la maschera dell'ossigeno e poi trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Infermi. E' probabile si tratti di un clochard, anche se al momento non è stato ancora identificato. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni oggetti accatastati nel giaciglio di fortuna. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuta la polizia Locale di Rimini.