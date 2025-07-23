600 infermieri in meno ad anno
I nodi della sanità. Carradori sul carenza personale e liste d'attesa
In foto: Tiziano Carradori
di Redazione
1 min
Mer 23 Lug 2025 09:38 ~ ultimo agg. 4 Ago 04:30
La presentazione della nuova endoscopia dell’ospedale Ceccarini (vedi notizia) è stata anche l’occasione per fare il punto con il direttore Generale Tiziano Carradori su alcune delle difficoltà che, ormai da tempo, anche la sanità romagnola sta affrontando: la carenza di personale e le lunghe liste d’attesa.
https://www.icaroplay.it/programmi/il-dg-dellausl-romagna-carradori-su-carenza-di-personale-e-liste-dattesa/
