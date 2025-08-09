  
servizi minimi garantiti

I marinai di salvataggio in corteo per rivendicare maggiore sicurezza

In foto: la manifestazione
la manifestazione
di Redazione   
Sab 9 Ago 2025 21:14 ~ ultimo agg. 10 Ago 02:30
E' partito dai bagni 37 ed è arrivato fino a Piazzale Boscovich il corteo di marinai di salvataggio che oggi, garantendo i servizi minimi come da precettazione, sono scesi in spiaggia per la manifestazione indetta dalla Filcams Cgil. Circa un centinaio di marinai di salvataggio hanno scioperato di fronte agli occhi stupiti di decine di bagnanti per rivendicare le condizioni di lavoro definite "poco sicure" in cui lavorano durante la pausa pranzo. Nel 2024 la Capitaneria di Porto ha emesso infatti un provvedimento che impone il servizio di salvataggio ridotto durante la fascia oraria del pranzo, il che significa che i bagnini devono intervenire in caso di emergenza coprendo uno specchio d'acqua di 300 metri, invece che di 150. Nonostante la mobilitazione, programmata da settimane il servizio minimo essenziale è stato comunque garantito, così come richiesto dalla Prefettura.

