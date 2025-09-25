  
Indietro
menu
menu

con cristina capotondi

Rimini in prima serata su Rai 1 con la serie "La ricetta della felicità"

In foto: Mascino e Capotondi
Mascino e Capotondi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 25 Set 2025 13:43 ~ ultimo agg. 13:47
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
La ‘palata’ del porto di Rimini è tra le location immortalate da “La ricetta della felicità”, la nuova serie tv che debutta questa sera, giovedì, su Rai 1 per la regia di Giacomo Campiotti e con protagonista Cristiana Capotondi. La serie è ambientata in una immaginaria ‘Marina di Romagna’, un luogo di fantasia che raccoglie gli elementi più simbolici della riviera romagnola, ed è stata girata tra Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna. A Rimini in particolare le riprese hanno interessato largo Boscovich
 
La fiction racconta la storia della milanese Marta, che in un momento difficile della sua vita trova rifugio in una piccola località di villeggiatura, tra mare, spiagge, borghi, discoteche e balere e una particolare stazione di servizio con bar e piadineria, dove incontra Susanna (Lucia Mascino) con cui nascerà un’amicizia intensa e inaspettata.  
 
L’area del porto, insieme alla zona della darsena, le colonie, il centro storico e l’ala moderna del Museo della Città, la spiaggia, l’entroterra sono stati e sono tutt’ora set per un’altra serie tv in corso di realizzazione, Cagnaz. La miniserie, interamente ambientata a Rimini e nella Riviera romagnola, è diretta da Alessandro Roja e andrà in onda dall’autunno in prima serata su RAI2 e racconta le vicende di poliziotto scanzonato ma geniale, che dalla barca in cui vive scopre ogni segreto della Riviera. 
Altre notizie
repertorio
droga nel biberon

Grosso giro di spaccio a Campobasso. Uno dei ricercati fermato a Rimini
di Redazione
Tomas Canuti
Sabato 4 ottobre

New Rimini in Final Four di Coppa Italia. A Godo la semifinale è con Buttrio
di Icaro Sport
Le amiche di Mila
Ventotto le squadre al via

Torna il 27 e 28 settembre "Una schiacciata per Mila"
di Icaro Sport
FOTO
passeggeri in arrivo all'aeroporto di Rimini
Precaricata la summer

I voli Ryanair da Rimini per l'estate 26. In attesa del taglio dell'addizionale?
di Andrea Polazzi
Giornata Nazionale del Si alla donazione
Salute e prevenzione

Giornata nazionale del Sì alla donazione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO