droga nel biberon

Grosso giro di spaccio a Campobasso. Uno dei ricercati fermato a Rimini

di Redazione   
Gio 25 Set 2025 13:14
E' stato rintracciato a Rimini un dei quattro destinatari delle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Campobasso per un vasto giro di spaccio nella capoluogo molisano. Il quartetto fa parte di un più ampio gruppo criminale, scoperto grazie a indagini partite nel 2023. Tra loro anche persone che, nonostante fossero sottoposte ad arresti domiciliari, continuavano nell'attività di spaccio. Per le comunicazioni usavano applicazioni di messaggistica istantanea, che permettevano l'anonimato delle persone coinvolte. L'attività aveva trasformato un'area residenziale di Campobasso in una vera e propria piazza dello spaccio, con un giro d'affari di decine di migliaia di euro. La droga veniva occultata in modo molto spesso ingegnoso, usando anche il doppio fondo di un biberon. Le indagini hanno permesse di sequestrare 400 grammi di eroina e 100 di cocaina. Nonostante i diversi blitz la compravendita di droga è proseguita nel tempo.

