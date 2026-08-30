Hashish nascosto sotto la poltrona, 17enne arrestato dai Carabinieri

Prosegue l’attività dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio tra i giovanissimi. I militari della Stazione di Coriano hanno tratto in arresto un 17enne del posto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione nasce da un’indagine che ha portato la Procura per i Minorenni di Bologna a emettere un decreto di perquisizione. Nella camera del giovane, nascosta sotto la seduta di una poltrona, i militari hanno rinvenuto una scatola con circa 500 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti e varie dosi già confezionate. Trovati anche un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e sei cartucce da fucile calibro 12, tutto posto sotto sequestro. Altre bustine sono state recuperate nel suo borsello.

Il GIP del Tribunale per i Minorenni ha convalidato l’arresto, disponendo per il 17enne la misura cautelare del collocamento in comunità.