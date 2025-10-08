Guida ubriaco un camper sotto sequestro e aggredisce agenti. Arrestato e multato

Un 47enne è stato arrestato martedì sera dalla Polizia Locale di Rimini per avere aggredito gli agenti dopo essere stato fermato alla guida di un camper già sottoposto a sequestro amministrativo. E' risultato positivo all'alcol test e circolava con la patente revocata.

L'intervento della squadra giudiziaria è iniziato alle ore 20.00. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio in via Regina Elena, hanno notato un camper che procedeva con una guida sostenuta, facendo stridere le gomme sul manto stradale. Insospettiti dal comportamento del conducente hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo.

Sottoposto immediatamente all'alcol test, lo strumento ha dato il risultato di 1,72 grammi per litro, ben oltre il limite consentito. Dal controllo dei documenti risultava inoltre che l'uomo circolava senza patente di guida, perché revocata, e al volante di un camper già sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

L'uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti già durante la redazione degli atti, importunando anche i passanti e i clienti di un bar nelle vicinanze. Nel momento in cui arrivava il carro attrezzi per la rimozione del veicolo, nuovamente sottoposto a sequestro ai fini della confisca, il conducente ha avuto una reazione scomposta e violenta. Oltre agli insulti, ha lanciato una bottiglia di vetro contro gli agenti e gli operatori della rimozione, rompendo un vetro del camper e mettendo a rischio l'incolumità delle persone presenti, degli altri conducenti e dei passanti. Vista la reazione con calci e strattonamenti gli agenti sono stati costretti ad ammanettarlo per bloccarlo.

Nei confronti dell'uomo sono scattati l'arresto per il reato di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e l'indagine in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Il camper è stato nuovamente sequestrato ai fini della confisca. Al 47enne è stata inoltre comminata una multa di circa 5.000 euro per guida senza patente, come prevede l'articolo 116 del Codice della Strada, e una denuncia in stato di libertà ai sensi dell'articolo 186, con l'avvio della conseguente procedura penale. Dagli accertamenti del caso è emerso che l'uomo aveva già precedenti specifici per guida sotto l'influenza dell'alcol e con patente revocata.

L'uomo ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale fino a questa mattina, quando è comparso nell'udienza per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare personale della presentazione quotidiana con firma alla polizia giudiziaria.